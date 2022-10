Liebe im KZ: Theater Hof feiert europäische Erstaufführung

Das Theater Hof feiert am Samstag eine besondere Premiere: Zum ersten Mal in Europa ist die Oper "Helena Citronova" zu erleben. Darin erzählt der thailändische Komponist Somtow Suchartikul von der Beziehung zwischen der jüdischen KZ-Gefangenen Helena Citronova und dem SS-Aufseher Franz Wunsch.

Oper in Bangkok uraufgeführt

Grundlage ist eine reale Geschichte, die erst Anfang der 2000er Jahre durch eine BBC-Dokumention mit Helena Citronova bekannt wurde. Die Oper wurde 2020 in Bangkok uraufgeführt. Als erstes Theater weltweit sicherte sich das Hofer Theater die Rechte für weitere Aufführungen.

Es ist etwas sehr Besonderes, das Werk eines Komponisten aufzuführen, dessen Werke in Deutschland noch nie produziert wurden. Regisseur Lothar Krause

Thailändischer Komponist ohne Berührungsängste

Zur Premiere am Samstag ist der thailändische Komponist Suchartikul zu Gast in Hof. Besonders sei an dem Stück, dass der Komponist nicht mit der deutschen Geschichte verbunden sei und daher keine Berührungsängste mit dem Thema habe, so Regisseur Lothar Krause. In Hof wird zum ersten Mal eine deutsche Version des Stücks gezeigt. Weitere Vorstellungen sind bis Ende November in Hof geplant.