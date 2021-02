"Liebe die Partei!": Neue Benimm-Regeln für Chinas Künstler

Da wird mancher leicht den Überblick verlieren: Sage und schreibe 15 Verhaltensvorschriften müssen chinesische Künstler ab März beachten, um nicht ihre Beschäftigung zu gefährden. Bei der offiziellen chinesischen Auslands-Nachrichtenagentur Xinhua klingt das ziemlich harsch: "Von allen, die in der Unterhaltungsindustrie arbeiten, wird erwartet, dass sie die gesellschaftliche Moral und den Geist ihrer Verträge einhalten und die Mitglieder ihres Teams und ihre Partner im Einklang mit dem Verband respektieren." Wer sich "schlecht benimmt", dem droht demnach ein Berufsverbot von mindestens einem bis zu fünf Jahren. In Ausnahmefällen soll auch ein lebenslänglicher Bann möglich sein. Drei Monate vor dem jeweiligen Ende ihrer erzwungenen Auszeit können Betroffene einen Antrag auf Wiedereingliederung stellen – Genehmigung ungewiss.

Die Partei spricht von "Qualitätsverbesserung"

In typischer Partei-Lyrik heißt es in den neuen Richtlinien, sie hätten das Ziel, kontinuierlich die "Qualität" der Darbietungen zu steigern, die Selbstdisziplin zu fördern, die Mitarbeiter in ein "positives" Licht zu rücken und die "gesunde" Entwicklung der Industrie voranzubringen. Betroffen sind neben Schauspielern und Sängern auch Magier, Comedians und sogar Akrobaten. Zu den wichtigsten Geboten zählt die "Liebe zur Partei", die Unterstützung des "Diktats, der Politik und der Prinzipien der Partei", der Dienst an "den Menschen und dem Sozialismus" und die Beachtung der "Grundwerte des Sozialismus".