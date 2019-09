Liebe auf Distanz: Überzeugendes "Land des Lächelns" in Passau

Der in New Jersey geborene Tenor Jeffrey Nardone hatte als Sou-Chong reichlich zu tun, stand fast durchgehend auf der Bühne und meisterte diese Riesen-Rolle beachtlich. Seine schauspielerisch etwas gehemmte, stimmlich auftrumpfende Art passte vorzüglich zur Rolle dieses chinesischen Potentaten, der hin- und hergerissen ist zwischen Pflicht und Neigung. So spielten zwei Amerikaner auf deutsch eine Österreicherin und einen Chinesen unter britischer Regie und britischem Dirigat von Basil H.E. Coleman. Irgendwie skurril, und ermutigend, dass das so gut klappte wie in Passau.

Wieder am 27. und 28. September am Landestheater Niederbayern in Landshut, am 5. und 6. Oktober 2019 in Passau, viele weitere Termine.