Liebe auf Bonusmeilen: Oper "Manon" in Salzburg

Premium-Lounge als Tor zum Paradies

Ja, es macht Spaß, dieser Manon Lescaut dabei zuzusehen, wie sie wirklich alles im Leben falsch macht. Klar, sie muss dafür im fünften Akt sterben, aber in dieser Inszenierung sieht das eher wie eine Begnadigung als eine Strafe aus. Manon arbeitet anfangs als Drogenkurierin für ihren kriminellen Bruder, lässt sich dann von ihm mit teurem Schmuck und jeder Menge Kreditkarten bei Laune halten, verführt schließlich ihren eigentlich braven und frommen Lebensgefährten zum Glücksspiel und ist zufrieden, wenn die Automaten Kohle ausspucken. Da ist die Premium-Lounge am Flughafen quasi das Tor zum Paradies oder zumindest zum Schlaraffenland.

Daddel-Automat als Liebes-Ersatz

Herrlich, wie banale und doch effektvolle Bilder Christiane Lutz erfindet: Da bekommt Manon Lescaut den teuren Bestechungsring einfach nicht mehr vom Finger, da wird aus einem schäbigen Koffer nur dadurch ein Luxus-Exemplar, dass das Innen-Futter ausgetauscht wird: Plötzlich ist es mit den Initialen eines französischen Edel-Reisegepäckherstellers bedruckt und macht gleich was her. So schal, so primitiv ist Statusdenken. Der Daddelautomat ist immer in der Nähe, ein Liebes-Ersatz wie die Schaufensterpuppe. Großartig, diese geschwätzige Gesellschaft, die sich bei einer Ausstellungseröffnung trifft, vulgär das Treiben im Spielcasino, bizarr der Kult um den jungen Kaplan, dem die Frauen den Beichtstuhl einrennen.