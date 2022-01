"Licorice Pizza": So schwerelos ist der neue Anderson-Streifen

Die Ölkrise in den 1970ern, Watergate, Nixons Rücktritt – was ist das schon im Vergleich zu dem Augenblick, wenn man der Liebe seines Lebens begegnet? Umbrüche in Politik und Wirtschaft mögen vielleicht die Gesellschaft in Aufruhr versetzen, aber wie oft läuft schon die eigene Zukunft an einem vorbei?

Wo die Liebe hinfällt ...

Eben! Als Gary Valentine im Sommer 1973 die Fotoassistentin Alana auf dem Schulhof sieht, ist es um den 15-Jährigen geschehen. Dass sie etwa zehn Jahre älter ist als er, ist für den kalifornischen Schüler kein Hindernis. Denn auch wenn Gary noch bei seinen Eltern wohnt und keinen Führerschein hat – was Berufserfahrung und Selbstbewusstsein betrifft, ist er Alana weit voraus.

"Ich bin ein Entertainer", verkündet ihr Gary mit adoleszenter Großspurigkeit: "Das ist meine Bestimmung. Ich kann irgendwie nichts anderes – ich bin dafür gemacht. Ich meine, ich bin seit meiner Kindheit Unterhaltungskünstler."

Nostalgische Zeitreise

Mit seiner Coming-of-Age-Dramödie "Licorice Pizza" kehrt Regisseur und Drehbuchautor Paul Thomas Anderson zurück ins San Fernando Valley. In seiner Heimat nördlich von Los Angeles spielen die meisten seiner Filme – von "Boogie Nights" hin zu "Magnolia" und "Punch-Drunk Love". Der sonnendurchflutete Ort, an dem Anderson in einem magischen Leinwandmoment schon hat Frösche vom Himmel regnen lassen, steckt für den 1970 geborenen Filmemacher voller Erinnerungen. Viele davon sind in "Licorice Pizza" eingeflossen und tragen zur authentischen Wohlfühlatmosphäre dieser Zeitreise bei.