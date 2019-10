Lichtdesigner Ingo Maurer ist tot

Der Lichtkünstler und Designer Ingo Maurer ist tot. Er starb am Montag im Alter von 87 Jahren, wie seine Firma auf ihrer Internetseite mitteilte. "Wir trauern um unseren Gründer und Mentor", hieß es dort. "Wir werden ihn immer in Erinnerung behalten und sein Werk in seinem Sinne fortsetzen."

Maurers Leuchte "Bulb" wurde ein Klassiker

Ingo Maurer wurde 1932 auf der Bodensee-Insel Reichenau geboren. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Typografen und studierte später Grafik in München. Leuchten zu gestalten, dazu entschied er sich als Autodidakt. Gleich seine erste Leuchte "Bulb" aus dem Jahr 1966 wurde ein Klassiker – und schon 1969 in die ständige Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art aufgenommen. Eine Lampe in der schlichten Form einer stehenden Glühbirne.

Maurer gestaltete mehrere U-Bahnhöfe in München

Aber nicht nur einzelne Leuchten gehören zu Ingo Maurers Werk, sein Name steht auch für große Lichtkonzepte, die Räume gestalten. Maurer verwandelte Orte, die nicht zum Verweilen gedacht sind, sondern zu eher ungeliebtem Warten oder Durchqueren, in stimmige Räume: U-Bahnhöfe zum Beispiel. An der Station Westfriedhof in München schaffen große Lampenschirme eine warme Atmosphäre, eingefangen durch tiefes Blau an den Wänden, das Zwischengeschoss des Marienplatzes wird durch eine kräftig orangefarbene Decke abgeschlossen. An der Münchner Freiheit brachte Maurer mit eher kühler, technischer Gestaltung durch Licht und Spiegel den urbanen Charakter zur Geltung.