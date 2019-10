"Licht muss man einfach fühlen" - Zum Tod von Ingo Maurer

Verliebt in die Glühbirne

Und dann wäre da noch "YaYaHo", dieses vielfach kopierte Deckenleuchtensystem aus gespannten Metallseilen und verschiedenen beweglichen Elementen. In den 80er-Jahren bis Anfang der 90er der letzte Schrei. Wie die für Ingo Maurer typischen Produktnamen, vertrackte Wortspiele. Die mag man witzig finden oder nicht: In der Postmoderne, in deren Tradition Maurers Werk steht, war Ironie eine beliebte Antwort auf die schnöde, weiße, funktionale Designwelt. Und vielleicht kann man seinen Witz auch so interpretieren: Wie schön, dass hier mal jemand nicht immer alles so ernst nahm, sich selbst am allerwenigsten. Denn während die Szene ihn als "Lichtpapst", als "Lichtpoeten" oder als "Magier des Lichts" feierte, und er so ziemlich alle wichtigen Auszeichnungen hatte, die man als Designer so kriegen kann, bezeichnete sich Maurer selbst gerne als "Lichtmacher".

Sein Understatement ist womöglich auch der Tatsache geschuldet, dass er – der gelernte Grafiker – nie Produktdesign studiert hat. "Ich folge nur meinem Lichtgefühl", sagte er einmal und beschrieb damit treffend seinen intuitiven Zugang zum Design. So kam er auch spontan und Dank einer Flasche Rotwein auf die Idee zu seiner ersten Lampe. 1965 war das, als er in Venedig in einer billigen Pension berauscht auf dem Bett lag – über ihm eine 15-Watt-Glühbirne, die von der Zimmerdecke baumelte: "Ich hab mich einfach verliebt in die Glühbirne, hab sie dann ganz schnell gezeichnet und bin gleich am nächsten Tag nach Murano gefahren und habe sie dort machen lassen, das Gewinde habe ich dann in München machen lassen."

Experimentierfreude bis zum Schluss

Und so entstand "Bulb", eine circa 30 Zentimeter große Glühbirne aus mundgeblasenem Kristallglas und einem hochglanzverchromten Sockel, in deren Innerem sich eine herkömmliche Glühbirne befindet. Heute eine Designikone aus der Pop-Art-Ära, die schon 1969 in die renommierte Sammlung des New Yorker MoMa aufgenommen wurde. Aber Bulb ist auch ein Symbol für Maurers lebenslange Liebe zur Glühbirne. Der glühende Wolframfaden – für ihn war er "die letzte Art von Feuer, die dem Menschen Licht aus Wärme" brachte. Deswegen machte ihn das Glühbirnen-Verbot von 2009 betroffen – Ingo Maurer gehörte seiner Zeit zu den vehementesten Gegnern: "Es hat so eine große Auswirkung auf die Zivilisation," so Maurer. Ebenso wie die Lichtverschmutzung: "Jedes kleine unbedeutende Häuschen wird beleuchtet – für was? Ich finde das absurd und es tut richtig weh!"

Über das Ende der Glühbirne kam Maurer nie ganz hinweg – seiner Kreativität und Experimentierfreude tat das keinen Abbruch. Dafür waren Ingo Maurer und sein Team viel zu sehr an innovativen Techniken interessiert. Am Montag ist Ingo Maurer im Alter von 87 Jahren gestorben. In einem Zeitungsinterview vor 20 Jahren wurde der Designer gefragt, welchen Satz er sich für seine Grabrede erhoffe. "Well done, Ingo!" lautete Maurers Antwort. Very well done, Ingo!