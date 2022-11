Licht ins Dunkel: Diözesanmuseum erstrahlt von Innen

Die fast 800 Jahre alte Kirche St. Ulrich am Dom in Regensburg erstrahlt ab Freitag von Innen in einem völlig neuen Licht: Das Züricher Künstlerkollektiv "Projektil" illuminiert das heutige Diözesanmuseum mit Licht- und Videoprojektionen.

Teil der Schöpfungsgeschichte wird erzählt

Unter dem Titel "Genesis Regensburg" sollen die Strukturen, Formen und Mauern der Kirche bespielt und dabei die ersten Tage der biblischen Schöpfungsgeschichte erzählt werden: Von der Schaffung des Lichts bis zu den Pflanzen. Mit Musik und Animationen soll die multimediale Lichtshow die Besucher etwa eine halbe Stunde aus dem Alltag entführen.

"Für Leute, die das noch nie erlebt haben, ist das wirklich etwas total Neues, Innovatives und etwas in sich einnehmendes. Wir sagen das sind "Immersive Ausstellungen", wie Virtual Reality nur ohne die Brillen", so Philippe Trawnika, Executive Producer bei Projektil.

Kooperation mit Akteuren aus Regensburg

Initiiert wurde die Lichtinstallation von den "Kulturoptimisten", einem Regensburger Veranstaltungsbüro bestehend aus Julia Köppel und Karin Weber sowie der Galerie Isabelle Lesmeister. "Wir haben Kontakt aufgenommen mit 'Projektil Zürich' und eigentlich habe ich mich erkundigt nach einer der großen Kunstausstellungen, die Projektil machen. Mir wurde dann erklärt, dass das für Regensburg zu groß ist. Regensburg braucht ein Projekt das seiner Größe entspricht und dann hatten sie die Idee, hier mit einer Kirchenshow anzufangen", erklärt Julia Köppel.

Film wird auf die Struktur und Architektur angepasst

Für die Präsentation in Regensburg wurde vom Künstlerkollektiv Projektil mittels Laser-Scan der gesamte Innenraum von St. Ulrich virtuell erstellt und die Videoinstallation an die architektonischen Besonderheiten der Kirche angepasst. "Es ist ein ziemlich ausgeklügeltes Modell. Wir passen dann den Animationsfilm, der es am Ende ja ist, auf die Struktur und Architektur des Gebäudes an. Das dauert etwa einen Monat", so Philippe Trawnika von Projektil.

In Regensburg hat Genesis am 11. November 2022 seine Deutschlandpremiere. Uraufgeführt wurde die Installation bereits 2017 in Zürich. Die Lichtshow wird bis zum 15. Januar 2023 mehrmals täglich gezeigt und ist anschließend nur in München und Hamburg zu sehen.