Liao Yiwu: "Dieses Gedicht hat mich in zwei Stücke geteilt"

Ein Sommertag im malerischen Blauen Land des Blauen Reiters: Zwischen Schneebergen, Butterblumen, duftenden Heuwiesen tönen Schreie. Eine wütende Totenklage für Studenten, Männer, Frauen, Kinder, Alte, die am Tiananmen-Platz unter Stiefeltritten, Schüssen, Panzern blutig starben. "Schießt! Knallt sie ab!" heißt es. "Das nächste Massaker geschieht in der Zentrale der Utopie", "Roboter haben kein Herz!". "Profikiller polieren sich die Schuhe mit den Röcken toter Mädchen."

Liao Yiwu steht in freier Natur vor Bayerns Postkartenkulisse neben seinem Dolmetscher Peigen Wang und schreit. Das gutsituierte Publikum in Loden und Dirndl ist erst irritiert vom bodenlosen Leid am friedlichen Sommertag, dann sichtlich erschüttert von Liao Yiwu mit der Klangschale buddhistischer Mönche, der Daumenzitter, seiner Flöte, die ihm ein Mönch in Haft schenkte inmitten der Qual. Die Augen geschlossen, völlig versunken, als stehe er auf dem verwundeten Platz Pekings, performt Liao Yiwu sein Gedicht "Massaker", das ihn für vier Jahre in Gefängnisse und Folterkammern brachte.

"Herr Wang, der Mann, der vor den Panzern stand"

Dieses Gedicht hat mich in zwei Stücke geteilt. Vorher war ich ein anarchistischer Poet, der die Beatniks zum Vorbild nahm, danach war mein Leben zerstört, sagt Liao Yiwu, der nun, mit 60, beim Vortrag prüft, wie viel Wut und Protest noch in ihm steckt. Mit seinen acht Büchern, schrieb er an gegen das Dunkel im Innern, das Vergessen von Opfern wie Wang Weilin, im weißen Hemd völlig allein vor den Panzern - ein legendäres Bild. Im neuen Buch "Herr Wang, der Mann, der vor den Panzern stand", einer Sammlung von Briefen, Gedichten, Porträts, erinnert Liao Yiwu an den Freund und Friedensnobelpreisträger Liu Xiabo. An Mithäftlinge, die wie er, Elektroknüppeln, Käfigen und Qualen trotzten; wie der Lehrer, der im Gefängniswärter seinen Lieblingsschüler wiedererkannte; der selbsternannte "Tierbändiger", der mit Possen die Polizei "bändigen" wollte. Woher nahmen alle diese Menschen die Kraft für Widerstand und einen, wie es heißt, "Humor zum Heulen"?