Heimatsound aus München: LIANN und sein Debütalbum "Porzellan"

Die Plexiglaslandschaft ist inzwischen wieder verschwunden aus LIANNs Arbeits- und Schlafzimmer. Einen regelrechten Hygiene-Parcours hatte er dort zu Corona-Hochzeiten errichtet, um weiterhin Corona-konformen Präsenz-Gitarrenunterricht geben zu können. Jetzt ist der Blick wieder freier, unbeschwerter, heller – gerade nach Zeiten privater und künstlerischer Rückschläge, die es in sich hatten: "Ich habe mich eingeigelt, um dieses Debütalbum zu machen. Ein Vorhaben, das sowieso in der heutigen Zeit, vor allem, wenn man es alleine macht, ein kleines Himmelfahrtskommando ist, weil man sich so im Detail verlieren kann. Und ich würde sagen, erst habe ich mich im Detail verloren, und die Pandemie hat mir dann ein bisschen den Rest gegeben. Außerdem ist mein Vater gestorben."

Zigaretten als Zeitmaschinen

Die eigene Lebensgeschichte ist in LIANNs Texten nur fragmentarisch herauszuhören. Dafür tauchen jede Menge Gegenstände auf: T-Shirts, Jalousien, Kleeblätter. LIANN, Sieger des BR Heimatsound-Wettbewerbs 2017, liebt es, Emotionen mit Gegenständen zu verbinden. Sie machen die Dinge plastischer, aber auch gefährlicher für seine Lunge. Ja, es wird viel geraucht, zumindest in den Songs, die uns dann eben auch mehr erzählen wollen als nur die Story von der letzten Kneipenpolonaise. Inspiriert hat ihn dazu der Film: "Irgendwann ist es mir dann eingefallen, dass ich das auch in Filmen sehr geil finde: Jemand raucht, und man sieht es im Gegenlicht. Das sind oft coole Momente, wo man das Gefühl hat, die Zeit vergeht ein bisschen langsamer, das Licht ist ein bisschen dunkler, ein bisschen weg vom Alltag. Da geht es dann um eine Art Sehnsucht, entweder nach einer Person oder nach einer vergangenen Zeit."

Zigaretten als Zeitmaschinen. Jalousien mutieren bei LIANN zu Objekten der Eifersucht. Da sind wir dann als Hörer gefordert: Singt der da jetzt über Jalousien, auf Deutsch Rolläden, oder Jealousy, Englisch für Eifersucht? Wortspiele, die LIANN liegen: "Ich sage immer vor dem Song: Es geht um Eifersucht und um Rollläden. Und dann guck ich so in die Runde. Manche lächeln dann so ein bisschen, und manche gucken mich dann spärlich möbliert an."

Selbsterkundung statt Moralisierung

Geradezu aufdringlich aktuell wirken zwei Songs auf dem Album "Porzellan", die LIANN ursprünglich schon 2018 geschrieben hat, für das Brecht-Festival in Augsburg. Das Lied "Strom" über Solidarität, und dann sollte LIANN etwas zu Egoismus abliefern: "Alle möglichen Ansätze, die mir sofort in den Kopf kommen bei so einem Thema, sind moralisierend und pädagogisch, und das finde ich super langweilig. Dann habe ich danach gesucht, was mich selbst interessieren würde. Und fragte mich, in welchen Situationen werde ich selber egoistisch. Und dass sind eben die Situationen, wo sich Frust regt und man denkt, da draußen denkt sowieso jeder nur an sich selbst und deshalb mache ich das jetzt auch."

Eine Sache ist das "Porzellan" von LIANN Gott sei Dank nicht: allzu zerbrechlich und fragil. Bei aller Nachdenklichkeit und zweifelnder Zigarettenmelancholie erweist sich das Album nämlich auch als Rock'n'Roll-Gewitter-beständig, etwa im Song "Eva", und auch der erlösende Regentanz zusammen mit Hope Masike aus Simbabwe kann LIANNs Porzellan nichts anhaben. Ganz im Gegenteil. "Porzellan" aus München – echte Wertarbeit.