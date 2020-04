"Ralph Azham": Finale der fantastischen Comics aus Frankreich

Komplexe Geschichten, keine Fabeln

Die schrägen Charaktere sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in den Comic-Geschichten von Lewis Trondheim immer wieder auch heftig zugeht: Die Abenteuer-Reihe "Ralph Azham", die in einer vergangenen, oft an das Mittelalter erinnernden Welt spielt, richtet sich an erwachsene Leserinnen und Leser, auch in ihrer erzählerischen Komplexität. Man sollte Zeit mitbringen, um von Panel zu Panel und von Band zu Band zu gehen. Die Geschichten bauen aufeinander auf – kein Wunder, dass die Seiten fortlaufend nummeriert sind. Und man sollte sie, so empfiehlt Lewis Trondheim, nicht als Fabel lesen.

"Die Geschichten, die ich erzähle, entstehen in mir, in meinem Innern", so Lewis Trondheim. "Es sind Dinge, die mich bewegen, die mir aufstoßen, die mir aufgefallen sind. Der große Unterschied zu einer Fabel ist der: Ich erzähle keine Geschichten, die mit einem erhobenen Zeigefinger daher kommen oder die mit einer Moral enden. Das soll nicht sein. Und das darf auch nicht sein. Das sind Geschichten aus mir selbst."

Die Frage der Macht steht im Zentrum

Mit den Geschichten um Ralph Azham wollte er eine grundlegende Frage thematisieren, erzählt Lewis Trondheim im Gespräch. Was passiert mit einem, der zu Macht kommt und der sich nun auf gar keinen Fall korrumpieren lassen will? Ist das überhaupt möglich? Die Ambivalenz der Macht, die mit ihr verbundene Versuchung, zeigt Trondheim immer wieder in den vielen aufwendig gezeichneten Szenen, oft so spannungsvoll koloriert von seiner Frau Brigitte Findakly. Etwa dann, wenn sein schräger Held mit der Kraft, die er hat, nicht an sich halten kann und so viel zu viel zerschlagen wird.

Man kann nicht sagen, ob Ralph Azham tatsächlich immer der gute Held ist, als den man ihn gerne sehen will. So hat die Comic-Serie neben Action, Slapstick und skurrilen Dialogen, auch eine philosophische Dimension. "Das ist eine gute Frage, woher die Einbildungskraft kommt", bemerkt Lewis Trondheim. Dann zwinkert er. "Ich sage es mal so: Ich bin paranoid. Deshalb setze ich meine Figuren all dem aus, vor dem ich mich selber fürchte. Ich übertrage meine Ängste auf sie."

Unkonventionell, durchgeknallt, fantastisch

In Frankreich, seiner Heimat, gilt Lewis Trondheim als einer der wichtigsten Zeichner seiner Generation. Mit einigen Kolleginnen und Kollegen hat er – vor nun drei Jahrzehnten schon – einen unabhängigen Comic-Verlag gegründet: "L'association", in der Welt des grafischen Erzählens eine Institution. Die Serie "Ralph Azham" ist ein Hauptwerk von Trondheim: verwinkelt, immer wieder mal durchgeknallt, herrlich unkonventionell, in mehreren Hinsichten fantastisch. "Loslassen" heißt der abschließende Band, in dem sich zwei Widersacher gegenüberstehen. Aber Vorsicht: Wer oder was da losgelassen wird, erschließt sich erst mit der ganzen Geschichte. Alles andere wäre zu langweilig.

Lewis Trondheims Serie "Ralph Azham" erscheint in Deutschland beim Reprodukt-Verlag, in der Übersetzung von Ulrich Pröfrock. Der abschließende zwölfte Band "Loslassen" ist ab 16. April im Buchhandel erhältlich.