"Leute mit Waffen": Russische Propagandistin warnt vor Aufstand

Schier unglaublich, welche Wende Margarita Simonjan (42) vollzogen, hat, die bislang fanatische Propagandistin des Kreml und Chefredakteurin des Senders RT ("Russia Today"), die sich nicht einmal vor einem Atomkrieg zu ängstigen schien, wie diverse Fernsehauftritte dokumentierten. Jetzt jedoch macht sie mit sehr kritischen Telegram-Blogs zur chaotischen Mobilisierung von sich reden. "Genossen Kommandeure, hört mir zu", schreibt sie: "Wir müssen immer den Panzerkreuzer Potemkin vor Augen haben, dessen Besatzung wütend und brutal wurde, und das können wir ihr nicht mal verdenken, weil sie die Seeleute damals wirklich mit wurmverseuchtem Abfall ernährt haben. Und wie endete es?"

Haben die Militärs Putin "falsch verstanden"?

Eine kaum verhüllte Warnung vor einem Aufstand, denn auf dem erwähnten Schlachtschiff erhoben sich im Sommer 1905 die Matrosen gegen ihre Offiziere. Tatsächlich war der unmittelbare Anlass ein Stück madigen Fleisches, das der Schiffsarzt als ungenießbar für den menschlichen Verzehr erklärt hatte. Der Kapitän jedoch wollte die Beschwerdeführer erschießen lassen. Daraufhin kam es zum Tumult, bei dem sieben Offiziere zu Tode kamen. Das Schiff stach in See nach Odessa, wo einer der Matrosen an der berühmten Treppe aufgebahrt wurde und wo es schließlich zu einem Massaker durch herbeigerufene Regierungstruppen kam. Der Regisseur Sergej Eisenstein verfilmte die Geschehnisse 1925, ein Klassiker des sowjetischen Kinos.

"Ihr spielt mit bewaffneten Leuten. Das ist nicht das liberale Gesindel, das vom Westen ernährt wird", so Margarita Simonjan über ihre Befürchtungen: "Das ist unser Volk und unser Land, das wir all die Jahren verteidigt haben." Die Einberufungskommissare hätten Putin falsch verstanden, behauptet die Propagandistin: "Glauben Sie wirklich, er meinte Friseure, Kardiologen, Menschen mit gebrochenen Wirbeln, einen Lehrer des Jahres, Orchestermusiker, Theaterintendanten?" Ganz offenkundig habe der Kreml es "anders gemeint".

"Wir lassen alles liegen und stehen"

Simonjan regt sich auch darüber auf, dass einer ihrer Sportjournalisten trotz eines Hin- und Rückflugtickets Russland nicht verlassen durfte, obwohl er "eingeschränkt tauglich" sei und noch keine Vorladung erhalten habe: "In all diesen Tagen haben wir es mit Auswüchsen der Mobilisierung zu tun. Wir haben ganze Abteilungen – mich eingeschlossen –, die alles liegen und stehen lassen, unsere reguläre Arbeit aufschieben. Wir versuchen, Gerechtigkeit für alle zu bekommen, die zu Unrecht mobilisiert wurden." Sie hoffe, dass sich der "gesunde Menschenverstand" durchsetze, so die bisher ausgesprochen martialische Putin-Bewunderin. Einer der Rekrutierungsoffiziere im fernöstlichen Magadan wurde auch bereits wegen angeblicher "Fehler" entlassen.

Steht Russland vor neuer Oktoberrevolution?

Der russische Politologe Konstantin Kalaschew zeigte sich ebenfalls sehr besorgt und sagte der "Nesawissimaja Gaseta": "Jetzt gibt es neue Risiken und Bedrohungen, die mit der Unzufriedenheit mit der Mobilisierung verbunden sind. Sie muss gestoppt oder zumindest abgemildert werden, da sich die öffentliche Meinung gegen die Behörden zu wenden beginnt. Theoretisch und mittelfristig ist sogar das Szenario von 1917 [der Oktoberrevolution] möglich, als diejenigen, die Waffen in die Hand bekamen, begannen, sie entweder wegzuwerfen oder in die andere Richtung zu drehen. Obwohl es jetzt natürlich unwahrscheinlich erscheint."

Die Elite versuche, "die Menschen mit dem Gerede abzulenken, dass Verstöße untersucht und unterdrückt werden", so Kalaschew, der darauf verwies, dass es Angehörige der Führungsschicht nicht eilig haben, an die Front zu eilen.

"Keine Schießübungen – nichts!"

Selbst der militanteste TV-"Prediger" des Kreml, Wladimir Solowjow, teilte Blogs, die sehr kritisch mit der Mobilisierung ins Gericht gehen: "Sie mobilisierten einen 59-jährigen Oberstleutnant des [Geheimdiensts] FSB in der Reserve mit einer Reihe von Krankheiten: Arthritis, Pankreatitis, Hörverlust und Wirbelsäulen-Schwäche. Nach den offiziellen Erläuterungen des Verteidigungsministeriums werden während der Teilmobilmachung Oberstleutnants bis zum Alter von 55 Jahren einberufen. Und er ist schon 59!"

Menschenrechts-Aktivisten veröffentlichten Videos, in denen Einberufene darüber klagen, dass sie – anders als vom Kreml behauptet – keineswegs vor der Reise an die Front eine Ausbildung erhielten: "Uns wurde offiziell gesagt, dass es keine Vorbereitung geben würde, bevor wir in das Kriegsgebiet geschickt würden. Der Regimentskommandeur bestätigte diese Information. Am 29. September müssen wir nach Cherson. Deshalb, denken Sie selbst darüber nach, entscheiden Sie selbst, was Sie in Zukunft damit machen. Keine Schießübungen, kein theoretisches Training – nichts!"

Die Reichen buchen Privatjets

Die Flucht aus Russland nimmt derweil dramatische Ausmaße an: Allein nach Kasachstan sollen rund 100.000 Männer emigriert sein, um dem Militärdienst zu entgehen, insgesamt wird von 260.000 Emigranten gesprochen, wobei Kremlsprecher Peskow behauptete, er könne mangels Daten dazu nichts sagen. Der dortige Innenminister beteuerte, Russen würden nur ausgeliefert, wenn ihnen eine Straftat vorgeworfen werde, allein die Tatsache, dass sie sich dem Wehrdienst entzogen hätten, reiche nicht aus. Die kasachischen Behörden arbeiten Tag und Nacht, um dem Ansturm aus Russland standzuhalten: An einem einzigen Tag sollen 13.000 Personen eingereist sein, so viele wie sonst in einem ganzen Monat.

An der Grenze nach Georgien sind die Zustände so chaotisch, dass die örtlichen Behörden von einem "Ausnahmezustand" sprechen: Dort versuchen Männer mit Fahrrad und Roller auszureisen, manche lassen sich für viel Geld von Motorradfahrern an der kilometerlangen Autoschlange vorbei bis zum Checkpoint bringen. Die Behörden haben angekündigt, direkt an der Grenze ein Rekrutierungsbüro zu eröffnen.

Wie die "Moscow Times" berichtet, bemühen sich reiche Russen derzeit händeringend um die Ausreise mit Privatjets. Die Preise seien jedoch erheblich gestiegen. Unternehmenschefs flehten Ministerpräsident Michail Mischustin an, Führungskräfte vor der Einberufung zu bewahren: "Das kurzfristige Ausscheiden einer erheblichen Zahl von Schlüsselkräften in der Belegschaft lässt sich in Hightech-Branchen mit hohen Anforderungen an die Qualifikation der Arbeitskräfte nicht zeitnah durch eine schnelle Einstellung am Markt kompensieren."

Anekdote aus Sotschi

Putin soll ukrainischen Geheimdienstquellen zufolge mittlerweile angeordnet haben, dass in den Gebieten, die besonders rebellisch sind, weniger mobilisiert wird als in anderen. Und eine – unbelegte – Anekdote wurde ebenfalls in Umlauf gebracht: Demnach soll der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko seinen russischen Amtskollegen beim Mittagessen in Sotschi unvermittelt gefragt haben, ob er noch ein "langes Leben" haben werde. Ein fassungsloser Putin (er wird demnächst 70) soll sich nach dem Zweck der Frage erkundigt haben, worauf Lukaschenko den Einsatz von Atomwaffen als "Selbstmord" bezeichnet haben soll. Putins kolportierte Antwort: Es sei zu früh, darüber zu sprechen.