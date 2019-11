"Der Leuchtturm" mit Willem Dafoe und Robert Pattinson

Phallisch geformte Zwangs-WG

Sie sind sich spinnefeind, diese beiden einander fremden Männer, die einen Monat lang den Leuchtturm auf einer unbewohnten Insel in New England betreiben sollen. Der eine, gespielt von Willem Dafoe, ist ein alter Seemann mit Hang zu Monologen, zügellosem Alkoholkonsum und rüdem Verhalten. Der andere, Robert Pattinson, ist in der Seefahrt unerfahren, schweigsam und trinkt nicht. Das Misstrauen ist groß in dem meerumtosten Leuchtturm. Und die Luft in dieser phallisch geformten Zwangs-WG ist zum Schneiden dick: "Und wenn ich sage, du ziehst jeden einzelnen elenden Nagel aus jedem einzelnen vermoderten Nagelloch und lutscht sie bar jedes Fleckens Rost, so dass der Haufen Nägel funkelt wie ein blanker Pottwal-Pimmel und du daraufhin die Anlage der Leuchtturm-Station von Neuem aufbaust und das Ganze dann gleich wiederholst, dann tust du es! Und bei Gott und bei den Göttern, tu es auch mit einem Lächeln, denn es wird dir gefallen! Es wird dir gefallen, weil ich es so will!"