Letzter Tango und wilde Ekstase: Italien schafft Filmzensur ab

Begonnen hatte die italienische Filmzensur ihre Arbeit bereits in der Stummfilm-Ära. Zu den ersten ganz großen Skandalen gehörte Gustav Machatýs "Ekstase" (1933), ein Melodram, in dem die später zu Hollywood-Ruhm gekommene Hedwig Eva Maria Kiesler alias Hedy Lamarr mit Nacktszenen und einem sehr realistisch gespielten Orgasmus in Großaufnahme Furore machte. Zwar waren die italienischen Regierungen ab 1962 teilweise großzügiger, was Eingriffe in die Kunstfreiheit betraf, doch obwohl die Zensoren selbst mal ein Auge zudrückten, gingen häufig Vertreter der Kirchen oder Staatsanwälte auf die Barrikaden, um "unanständige" Filme zu verhindern. Irgendein Paragraph des Strafgesetzbuchs fand sich immer, der vermeintlich passte.

274 italienische, 130 amerikanische und 321 Filme aus anderen Nationen durften seit 1944 in Italien nicht gezeigt werden. Allerdings erfüllte die Zensur ihre Zwecke immer nur teilweise: Viele Regisseure sollen es geradezu darauf angelegt haben, den Aufpassern Argumente zu liefern, um ihre Filme "interessanter" zu machen, denn Verbotenes kitzelt ja traditionell die Bedürfnisse von Teilen des Publikums.

Auch in Deutschland gibt es Einschränkungen

In Deutschland heißt es zwar in Artikel fünf des Grundgesetzes, dass eine Zensur nicht stattfindet, gleichwohl gibt es für den Vertrieb von Filmen zahlreiche Einschränkungen. So gelten besonders rabiate NS-Propaganda-Werke wie "Jud Süß" oder "Kolberg" als "Vorbehaltsfilme", deren Vorführung nur unter Auflagen erlaubt ist. Im "Gesetz zur Überwachung strafrechtlicher und anderer Verbringungsverbote" heißt es außerdem: "Es ist verboten, Filme, die nach ihrem Inhalt dazu geeignet sind, als Propagandamittel gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu wirken, in den räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen, soweit dies dem Zweck der Verbreitung dient."

Das hatte auch konkrete Auswirkungen: So wurde 1963 Sergei Eisensteins "Alexander Newski" wegen angeblich "deutschfeindlicher Szenen" von einem "interministeriellen Ausschuss für Ost-West-Fragen" verboten. Lediglich eine um ein Drittel gekürzte Version durfte vorgeführt werden, ein Eingriff, der die Aussage des Films ins krasse Gegenteil verkehrte. 1983 gab es Aufregung um Herbert Achternbuschs "Gespenst", wüste Kettensägen-Exzesse wie das "Blutgericht in Texas" (1974) oder Zombie-Schlächtereien wie George A. Romeros "Dawn of the Dead" (1978) sind ebenfalls bis heute umstritten, wenngleich sie in Fan-Kreisen längst "Kult-Status" haben.