"Letzte Hilfe": Als Hospizhelfer einen Sinn im Ruhestand finden

Anton Thoma ist 63 Jahre alt und seit einem Jahr in Rente. "Ich fühl mich wunderbar, befreit, ich habe Zeit für viele Dinge, ich kann morgens ausschlafen, und mit meiner Frau sein." Seit er im Ruhestand ist, empfindet auch seine Frau das gemeinsame Leben "ein bisschen runtergedimmt, langsamer, aber qualitativ hochwertiger."

"Letzte-Hilfe-Kurs"

Das Leben hat es bisher gut gemeint mit den beiden. Nach dem Studium hatte er mit einem Partner eine Firma gegründet und sie erfolgreich über knapp 35 Jahre geführt. Ein Einschnitt in seinem Leben war der Tod der Mutter. Anton Thoma hat sie an ihrem Lebensende begleitet, auch bei der Krankensalbung. Als der Pfarrer mit seinem Ritual begann, reagierte die Mutter, erzählt Anton Thoma: "Sie lag in ihrem Bett schon sichtlich vom Tod gezeichnet, und hat gestrahlt über das ganze Gesicht." Anton Thoma ist sich sicher: In diesem Moment war sie "bei ihrem Gott". Ihre "Erleuchtung" habe er deutlich gespürt in diesem Augenblick.

"Ich dachte immer, die Mama muss was essen"

Das Lebensende beschäftigt ihn schon länger. Gemeinsam mit einer Freundin besucht er beim Christophorus Hospiz zunächst einen so genannten "Letzte-Hilfe-Kurs". Vieles, was er dort lernt, hätte er gerne vor dem Tod seiner Mutter gewusst:

"Ich habe gelernt, dass Sterbende keinen Hunger mehr haben und dass der Körper das eigentlich gar nicht mehr braucht. Und ich dachte immer, die Mama muss was essen, damit sie nicht stirbt." Anton Thoma

Nach dem ersten Kurs ist ihm klar: Das Thema Sterbebegleitung liegt ihm. Über ein halbes Jahr lässt sich Anton Thoma anschließend beim Christophorus Hospiz zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter ausbilden. Und möchte damit seinem Ruhestand einen Sinn verleihen. Und etwas von seinem Glück weitergeben.

Das Leid miteinander aushalten

"Das geht bei simplen Dingen los, wie miteinander sprechen, zuhören, beim Essen unterstützen oder spazierengehen", sagt Anton Thoma. "Einfach da sein und ein Stück das Leiden lindern." Und wenn man nichts lindern könne, helfe es, das Leid miteinander auszuhalten.