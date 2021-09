LETsDOK – eine Aktionswoche für den Dokumentarfilm

Vom 13. bis 19. September 2021 wird in ganz Deutschland der Dokumentarfilm gefeiert: In dieser Zeit findet "LETsDOK" statt. Das BR Fernsehen präsentiert dazu von Samstag auf Sonntag "Die lange Nacht des Dokumentarfilms" mit vier herausragenden Werken, die alle vom Bayerischen Rundfunk koproduziert wurden. Den Anfang macht "Spider Murphy Gang - Glory Days of Rock 'n' Roll" über die beliebte Münchner Band. Den Abschluss bildet "Die Farbe der Sehnsucht" von Thomas Riedelsheimer, ein filmischer Essay, der als dokumentarisches Road Movie durch fünf Länder und verschiedene Geschichten führt: Es geht um die Träume einer muslimischen Frau in Doha, Katar; um die Kraft eines Tanzes aus den Kapverden in Lissabon; um Obdachlose und eine Dichterin, die ihnen eine Stimme gibt, in Osaka; um einen Taucher in Mexiko, der das Meer, seine Bewohner und die Einheit mit der Schöpfung liebt, sowie um einen jungen Musiker aus München, der am Zustand der Welt verzweifelt.

Viele Veranstaltungen in bayerischen Kinos

Smiletrainer, vibrierende Büstenhalter zur Brustvergrößerung, Pflaster zum Aufpumpen der Pobacken oder vaginale Straffungs-Sticks sind die Beautifying-Produkte für die perfekte Frau. So zu sehen heute Abend in Regensburg im Ostentorkino um 18 Uhr 30. "Beauty is Life" heißt der kritische Kurzdokumentarfilm von Regisseurin und Autorin Jovana Reisinger, die anschließend zum Filmgespräch anwesend sein wird.

Neben Regensburg sind Bad Wörishofen, Bamberg, Nürnberg, Würzburg, Sonthofen, Ochsenfurt, München und Eichstätt einige der weiteren Städte in Bayern, in denen die Aktionswoche "LETsDOK" stattfindet. Zu sehen sind aktuelle Dokumentarfilme, darunter auch "Trans - I Got Life" von Doris Metz & Imogen Kimmel, der so überraschende wie berührende Einblicke bietet in das Lebensgefühl von sieben Trans-Menschen. "Trans" hat im Juli beim Filmfest München den Publikumspreis gewonnen.