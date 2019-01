22.01.2019, 10:30 Uhr

"Less Meat": Warum Paul McCartney auf Lammkeule verzichtet

Seit vielen Jahren ist der Ex-Beatle überzeugter Vegetarier und wirbt für einen fleischfreien Tag in der Woche. Eine Rede von 2009 erschien jetzt in Buchform neu: "Less Meat, Less Heat" - leider in einer "Diät"-Ausgabe mit nur drei Rezepten.