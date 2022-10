"Will & Grace"-Star Leslie Jordan stirbt bei Autounfall

Bekannt geworden ist Leslie Jordan mit seiner Rolle in der Sitcom "Will & Grace" – nun ist der Schauspieler und Komiker gestorben. Er sei am Montag bei einem Autounfall in Hollywood ums Leben gekommen, meldeten mehrere US-Medien unter Berufung auf Polizeikreise. Ein Sprecher Jordans bestätigte dessen Tod.

Der Schauspieler und Komiker wurde 67 Jahre alt. 2005 bekam der aus Chattanooga in Tennessee stammende Jordan für seine Rolle als Beverly Leslie in "Will & Grace" einen Emmy Award für den besten Gastauftritt in einer Comedyserie. Auch in Sitcoms wie "Call me Kat", "The Cool Kids" sowie in Serien wie "Boston Legal" und "Hearts Afire" (Küß' mich, John) wirkte er mit. In der Anthologie-Serie "American Horror Story" übernahm Jordan gleich mehrere Rollen.

Jordan wurde zum Star auf Instagram und TikTok

Während der Pandemie wurde der vielseitige Komiker mit dem launigen Südstaatenakzent unverhofft zum Social-Media-Star: Täglich postete er in seiner Heimatstadt auf Instagram Videos von sich, in denen er Anekdoten aus seiner Kindheit in Tennessee und über das Hollywood-Leben erzählte oder lustige Mätzchen machte. Im Lockdown absolvierte Jordan zum Beispiel für seine Follower einen Indoor-Hindernisparcours.

"Jemand rief mich aus Kalifornien an und sagte: 'Oh, Süßer, du bist viral gegangen'", schilderte Jordan. "Und ich habe gesagt: 'Nein, nein, ich habe kein Covid. Ich bin nur in Tennessee'", ergänzte er augenzwinkernd. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte Jordan rund 5,8 Millionen Follower bei Instagram und weitere 2,3 Millionen bei TikTok. Prominente wie CNN-Moderator Anderson Cooper, seine Schauspielkolleginnen Jessica Alba und Michelle Pfeiffer schätzten seine Videos.