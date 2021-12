Lesetipps: Neue Bücher aus Niederbayern und der Oberpfalz

1.000 bunte Fenster

Der Dom St. Peter in Regensburg ist die religiöse Heimat für mehr als eine Million Katholiken in der Oberpfalz und in Niederbayern. Zu den größten Kunstschätzen des gotischen Gotteshauses zählen die mehr als 1.000 farbig bemalten Glasfenster. Die meisten der Glastafeln stammen aus dem Mittelalter, die jüngsten kamen erst im 20. Jahrhundert dazu.

Das Hauptschiff des Doms ist über 30 Meter hoch. Viele der Motive auf den Glasfenstern sind deshalb vom Boden aus gar nicht zu erkennen. Jetzt kann man erstmals sämtliche Motive in Farbe und vor allem aus der Nähe betrachten: Der ehemalige Diözesankonservator Achim Hubel hat die Aufnahmen für seinen mehr als 400 Seiten starken Bildband "Glasmalereien des Regensburger Doms" zusammengetragen.

Einen so großen Bestand an mittelalterlichen Glasmalereien in einer einzigen Kirche findet sich in Europa heute kaum ein zweites Mal. Dabei sind die meisten dieser Glasbilder wohl vor Ort in Regensburg gefertigt worden. So gewährt der Bildband also auch neue Einblicke in die ruhmreiche Geschichte des heimischen Kunsthandwerks und zeigt, wie innovationsfreudig und modern in den Regensburger Werkstätten schon vor 700 Jahren gearbeitet worden ist.

Die Glasmalereien des Regensburger Doms. Achim Hubel. Verlag Schnell & Steiner, 416 Seiten, 39,95 Euro.