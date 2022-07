Lesestoff für die Ferien: Neue Bücher aus der Region

Aus Niederbayern und der Oberpfalz gibt es wieder guten neuen Lesestoff. Wir haben für Sie einen kleinen Überblick zusammengestellt.

Historienroman: Thonarsteyn – das verwaiste Burgdorf

Wir schreiben das Jahr 1632. In Deutschland tobt der Dreißigjährige Krieg. Mit knapper Not entgeht die junge Marketenderin Jana einer Hinrichtung als Hexe. Sie flieht durch das Donautal und hinauf in die Wildnis des Bayerischen Waldes, um sich vor ihren Häschern zu verbergen. Da stößt sie inmitten des Waldes auf eine verlassene Burg. Hier richtet sich die Verstoßene ein und fängt ein neues Leben an…

So beginnt die Geschichte von "Thonarsteyn – das verwaiste Burgdorf" – der mystische, spannende und im wahrsten Sinne des Wortes sagenhafte neue Roman von Manfred Böckl.

Die Idee für dieses Buch ist dem Autor nach eigenen Worten bei einer Wanderung gekommen. Nahe Stallwang im Landkreis Straubing-Bogen stieß Böckl im Wald auf die Überreste der Burgruine Höhenstein und ließ sich hier zu der Geschichte über die ausgestoßene, tapfere Jana inspirieren.

Seit fast 40 Jahren veröffentlicht Manfred Böckl Bücher. In seinen Romanen und Sachbüchern widmet er sich regelmäßig den großen Mythen und den großen historischen Figuren seiner Heimat: Der Mühlhiasl, die Agnes Bernauer, der Räuber Heigl: Sie alle lieferten Stoff für seine Bücher.

Bis heute ist Manfred Böckl eine der wichtigsten Stimmen der ostbayerischen Heimatliteratur – auch wenn er seine Bücher seit geraumer Zeit in Eigenverantwortung und ohne Verlag veröffentlichen muss. Böckl richtet sich eben nicht nach Modetrends und bleibt sich und seinen Stoffen treu. So auch in diesem Buch.

Manfred Böckl: "Thonarsteyn – Das verwaiste Burgdorf", 217 Seiten, Amazon, 9 Euro.

Krimi-Tipp: Sturm auf Elba

Ein Kriminalkommissar aus Bayern geht in den Vorruhestand und lässt sich in Italien nieder. Auf der Insel Elba versucht der Privatier - weitgehend erfolglos - im italienischen Alltag und mit seinen neuen Landsleuten klarzukommen. Außerdem ist schlechtes Wetter. Ein schlechter Start insgesamt…

So beginnt der Kriminalroman "Sturm über Elba" von Matteo de Luca. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich das Regensburger Autorenpaar Hilde Artmeier und Wolfgang Burger. Beide sind schon lange erfolgreich im Krimi-Geschäft tätig und haben jeder für sich schon zahlreiche Bücher veröffentlicht – jetzt also das erste gemeinsame Werk.

In seinem ersten Fall auf Elba ermittelt der frühpensionierte Kommissar in einer Familienangelegenheit. Der Bruder seiner italienischen Haushaltshilfe Fiorina steckt in Schwierigkeiten. Die vermeintliche Putzfrau ist eigentlich eine arbeitslose Akademikerin mit Doktortitel, die ihrem deutschen Dienstherren bei den Ermittlungen ab sofort tatkräftig unter die Arme greift.

Ein flotter, spannender Krimi mit viel Selbstironie zum Thema "Wir Deutsche in Italien".

Matteo de Luca (alias Hilde Artmeier und Wolfgang Burger): "Sturm über Elba", 360 Seiten, Piper, 15 Euro.

Neue Regionalkrimis aus Oberpfalz und Niederbayern

"Zoigltod" von Fabian Borkner (emons Verlag, 240 Seiten, 12 Euro). Der Schwandorfer Kriminalautor Fabian Borkner legt seinen mittlerweile fünften Oberpfalz-Krimi vor. Dieses Mal ermitteln die Versicherungsdetektive Agathe Viersen und Gerhard Leitner in Windischeschenbach.

"Ausgerechnet" von Armin Ruhland und Hans Weber (Gmeiner-Verlag, 320 Seiten, 14 Euro). Der ehemalige Mathematiklehrer von Kriminalkommissar Thomas Huber wird ermordet. Gemeinsam mit seiner Kollegin Mandy Hanke nimmt Huber in Pfarrkirchen die Ermittlungen auf.

"Die Tote vom Galgenberg" von Elisabeth Nesselrode (emons Verlag, 272 Seiten, 13 Euro). Zweiter Fall für die Regensburger Kriminalkommissarin Ulrike Kork. Dieses Mal ermittelt sie im Fall einer ermordeten Jurastudentin.

"Da Schorsch geht hoam" von Florian Bock (Gmeiner-Verlag, 345 Seiten, 15 Euro). Premiere für den Nachwuchs-Polizisten Sonnleitner aus dem Bayerischen Wald. Er muss den vermeintlichen Unfalltod eines Schulfreundes aufklären.

Zoigl – ein Kult in Bildern

Die Fotografin und Grafikdesignerin Carina Feneis ist ein Jahr lang durch die Zoiglstuben in der Nordoberpfalz gezogen. In einem halben Dutzend Ortschaften zwischen Mitterteich und Eslarn wird bis heute Zoigl gebraut – das Kommunbier. In kommunalen Brauhäusern sieden die örtlichen Familien reihum das Bier und schenken es hernach in ihren Stuben aus.

Der Zoigl ist längst kein Geheimtipp mehr – seit gut 15 Jahren gibt es einen regelrechten Hype um das Kommunbier. Viele Bier-Touristen kommen in die Region und machen regelrechte Zoigltouren nach Windischeschenbach, Neuhaus oder Falkenberg.

Garantiert dieser Boom rund um den Zoigl nun den Erhalt der schon 500 Jahre alten Tradition des Kommunbrauwesens? Oder droht mit dem Wirbel vielmehr das Unverfälschte, Urtümliche des Zoigl-Brauchs verloren zu gehen?

Carina Feneis jedenfalls hat ihren Beitrag zur Bewahrung der Zoigl-Tradition geleistet: Mit ihrem Fotoapparat hat sie für ihre Studienabschlussarbeit die Wirtsstuben, Brauhäuser und die Menschen in den Zoigl-Gemeinden porträtiert. Der Amberger Wilhelm-Verlag hat aus der Arbeit einen wunderbaren Fotoband gestaltet.

Carina Feneis: "Zoigl – ein Kult in Bildern", 168 Seiten, Büro Wilhelm Verlag, 28,50 Euro.

Reisebuchtipp: "15 Gipfel"

Lust aufs Wandern macht "15 Gipfel" – ein neuer, ungewöhnlicher Reiseführer aus dem Viechtacher Lichtung-Verlag. Eine Gruppe von sechs jungen Autoren und Fotografen hat die Hauptgipfel des Bayerischen Waldes erwandert. Sie alle sind mit neuen Geschichten und neuen Routen im Gepäck ins Tal und an ihre Schreibtische zurückgekehrt.

In ihren kleinen Reisereportagen porträtieren sie die Berge vom Hohenbogen im Norden bis zum Dreisessel im Südosten. Besonders sympathisch: die Autoren sind offenbar keinem Diktat örtlicher Tourismus-Büros verpflichtet und sparen – wo nötig – auch nicht mit kritischen Anmerkungen zu aktuellen Entwicklungen im Fremdenverkehr in der Region. So bekommt zum Beispiel der Ferienort Bodenmais eine Spitze als "Ballermann im Bayerwald" ab.

"15 Gipfel" ist kein Wanderführer, den man sich in den Rucksack packt – dafür ist das 300-Seiten-Buch zu schwer, zu unhandlich und auch zu kostbar. Dieses Buch liest man zur Reiseplanung. Oder zur Vorbereitung einer Tour am Vorabend in der Unterkunft. Die praktischen Wandertipps und Routenvorschläge für unterwegs holt man sich dann ganz zeitgemäß per QR-Code auf sein Smartphone. Besonderes Highlight: BR-Autorin Caroline von Eichhorn hat drei Reportagen beigesteuert, in denen sie beschreibt, wieviel Freude das Wandern mit kleinen Kindern im Bayerischen Wald macht.

Evi Lemberger (Hrsg.): "15 Gipfel – Reportagen und Touren zum Wandern im Bayerischen Wald", 300 Seiten, Lichtung-Verlag, 26 Euro.