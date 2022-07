Lesen mit Liebe: "Bayreuth blättert" zum fünften Mal

Zum fünften Mal wird es am 6. August in Bayreuth das ehrenamtlich organisierte Lesefest "Bayreuth blättert" geben. "Ein bisschen stolz sind wir schon, dass wir fünf werden", so Mitorganisator Klaus Wührl-Struller. Das Lesefest steht unter dem Motto "Liebe".

Lesefest in Bayreuth: "Die Basis von allem ist Lesen"

Das Lesefest "Bayreuth blättert" sei ein Fest für alle – und für alle Sinne, berichtet Wührl-Struller. Einen Tag lang soll auf unterschiedlichen Veranstaltungen die Liebe zum Lesen vermittelt werden und zum Mitmachen angeregt werden. Und das möglichst niederschwellig sowie kostenlos und draußen. "Die Basis von allem ist Lesen. "Wer nicht lesen könne, sei von einem großen Bereich politischer, gesellschaftlicher, kultureller Teilhabe ausgeschlossen. "Deswegen ist Lesen und schriftliches artikulieren extrem wichtig – und es ist wichtig, dies mit Liebe zu machen", so Wührl-Struller weiter.

Geplant sind unter anderem Übersetzungen von Literatur in "einfache Sprache, die jeder versteht", Poetry-Slams und auch sogenannte Science-Slams – wissenschaftliche Kurzvortragsturniere – in Kooperation mit der Uni Bayreuth.

Erstmals wird das Lesefest auch mit dem zeitgleich stattfindenden Weinfest auf dem Stadtparkett kooperieren. Auf der Bühne dort sollen die "Schwuhplattler" aus München auftreten. Ein Verein aus München, der das Brauchtum des Schuhplattens und die queere Community vereint. Vom Schreibmaschinenkünstler über das barrierefreie Bällebad hin zur Märchenerzählerin: Alles wird auch von Gebärdensprachedolmetschern begleitet.

Ukrainer sollen Teil der Aktionen werden

Ein Schwerpunkt soll auch auf dem Krieg in der Ukraine liegen. Gemeinsam mit der Integrationsabteilung der Stadt Bayreuth sollen gezielt ukrainische Mitbürgerinnen in die Aktionen eingebunden werden. Vier Bands unterschiedlicher Musikstile runden das Programm ab, das am 6. August um 10 Uhr beginnt und im Kulturhaus "Neuneinhalb" am Gerberplatz enden soll.

Das Lesefest findet in diesem Jahr an vier verschiedenen Orten in der Innenstadt statt: im Lindensaal der Schlossterrassen, im Ehrenhof, am Bernd-Mayer-Platz und im Museumshof des Historischen Museums.

Organisiert wird es ehrenamtlich, die Finanzierung funktioniere bisher dank treuer Kooperationspartner. Dennoch: Das Lesefest hangle sich von Jahr zu Jahr, ein konstanter Partner wäre wünschenswert, so Wührl-Struller, vor allem für die Finanzierung von Gagen, Fahrtkosten und Übernachtungen der Künstler.