"LeseLust" in Ansbach startet am Sonntag

Bei der "LeseLust" stellen in Ansbach sechs Autorinnen und Autoren ihre Werke vor, die entweder in Franken geboren wurden, hier leben oder über Franken schreiben, heißt es vom KulturForum Ansbach, das die "LeseLust" organisiert. Alle Lesungen finden im Kunsthaus Ansbach, Reitbahn 3, statt, wobei die literarischen Genres der vorgestellten Bücher dabei ganz unterschiedlich sind.

Krimi von Goerz, Paul Maar mit seiner Jugend

Zum Auftakt am Sonntag wird Bestsellerautor Tommie Goerz seinen neuen fränkischen Krimi "Frenzel" vorstellen. Die Lesung beginnt um 11.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am 1. Mai wird der in Unterfranken geborene, in Oberfranken lebende Autor Paul Maar sein viel besprochenes Werk "Wie alles kam" vorstellen. Maar, der vor allem für seine preisgekrönten Kinder- und Jugendbücher – allen voran die "Sams"-Reihe – bekannt ist, erzählt darin auf berührende Weise von seiner oft sehr schmerzlichen Kindheit. Diese Lesung beginnt ebenfalls um 11.00 Uhr.

Drei Literatinnen hautnah

Am 8. Mai wird dann um 11.00 Uhr Ursula März mit "Tante Martl" ein erstaunliches Frauenleben der Nachkriegsgeneration in der pfälzischen Provinz vorstellen, so die Veranstalter.

Zur Doppellesung am 12. Mai um 20.00 Uhr laden Esther Becker und Nadine Schneider. Mit Becker kommt eine Newcomerin mit ihrem Debütroman "Wie die Gorillas" bei der "LeseLust" zum Zug. In ihrem Roman beschreibt sie das Erwachsenwerden junger Frauen. Für den Bachmann-Preis war 2021 Nadine Schneider nominiert. Sie stellt ihren aktuellen Roman "Wohin ich immer gehe" vor.

Eine Reise in die Theatergeschichte

"Sein oder Nichtsein" von Klaus Pohl führt dann am 29. Mai um 11.00 Uhr in die Welt des Theaters. Der in New York lebende Autor erzählt in seinem Werk von der Entstehung der denkwü̈rdigen "Hamlet"-Inszenierung des Starregisseurs Peter Zadek aus dem Jahr 1999.

Aspiranten für den August Graf von Platen Literaturpreis

Die Literaturreihe "LeseLust" gibt es seit 2004, um die vielfältige Literaturlandschaft Frankens zu präsentieren. Diese sechs Autorinnen und Autoren sind gleichzeitig Bewerberinnen und Bewerber für den August Graf von Platen Literaturpreis, der im November bei dem Ansbacher Literaturfestival "LesArt" verliehen wird. Dieser wurde vom Kulturforum Ansbach initiiert und ist mit 5.000 Euro dotiert.