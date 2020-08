"Das hätte schief gehen können": Barbara Sukowas geheime Liebe

Wie ist es denn bei Ihnen? Können Sie die Unterordnung unter das Comme il faut verstehen? Wenn man Ihre Biografie sieht, scheint es so, als ob Sie immer genau das gemacht hätten, was Sie wollten. Zum Beispiel nach Amerika gehen, obwohl es in Deutschland gerade so gut läuft, sich Auszeiten für Kinder nehmen, obwohl man das als Schauspielerin nicht macht, mit 60 eine Gesangslaufbahn starten …

Ich habe immer gern ein bisschen das Wasser getestet, was noch alles möglich ist. Aber wir wissen oft nicht, woher ein Verhalten kommt. Was von außen vielleicht so aussieht wie etwas Rebellisches, kann letzten Endes auch wieder eine Bestimmung sein, die sich vielleicht schon in der Kindheit entwickelt hat. Madeleine ist unter diesem Druck. Und sie erhält sich ein Bild von sich. Ich glaube, dazu neigen wir alle, ein Bild davon zu machen, wie wir eigentlich sein möchten, wie wir uns sehen – und dieses Bild versuchen wir dann zu erhalten. Das ist auch das Problem der Tochter, zu erfahren, dass die Mutter eigentlich ein ganz anderes Leben hatte. Ja, das hat mich interessiert.

Wie haben Sie sich der Figur der Nina angenähert?

Ich habe das Drehbuch gelesen. Ich habe viel mit dem Regisseur gesprochen. Ich habe selber in New York eine ganze Menge lesbischer Freundinnen. Martine Chevallier und ich haben uns in Paris zu einem Abendessen mit dem Regisseur getroffen und da haben wir uns sehr schnell über viel Privates unterhalten. "Wir beide" ist ein Film über Liebe und Beziehung, die Sexualität spielt nicht die größte Rolle. Und insofern haben wir beide uns sehr viel über unsere eigenen Beziehungen, über unser eigenes Leben, über unsere eigene Vergangenheit erzählt und so versucht, die Figuren zu finden.

Dann bricht das ganze geheime Arrangement zusammen und für Nina, die in den Augen der Umwelt ja nur die Nachbarin ist, bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Sie versucht mit allen Mitteln, bei Madeleine zu sein, das ist aber sehr schwierig. Martine Chevallier, die die Madeleine spielt, muss über eine große Strecke des Films eine fast gelähmte Frau spielen – und Sie, Barbara Sukowa, haben einen fast unbeweglichen Gegenpart. War das schwer?

Zu spielen? Nein, eigentlich nicht. Man kommuniziert ja nicht nur über Sprache mit Menschen. Die Nina hat sich natürlich sehr, sehr fokussiert, sie hat ihr ganzes Leben auf Madeleine fokussiert. Sie lebt in einer Wohnung, in der kaum Möbel sind, sie wollte sich da nie richtig einrichten. Das große, schöne Leben sollte in der Zukunft stattfinden, wir gehen irgendwann nach Rom und da können wir unsere Beziehung offen leben. Das findet dann nicht statt.

"Ich kann nicht gut mit unentschiedenen Dingen im Kopf leben"

Man denkt so oft, man macht irgendwas in der Zukunft. Und dann? Spielt einem das Leben einen Streich und es kommt ganz anders. Diese Zukunft ist nicht mehr möglich. Aber wenn man älter ist und man hat noch, was die Amerikaner eine bucket list nennen, also irgendwelche Sachen, die man machen will – dann sollte man die doch schleunigst tun! Das Risiko, dass die nicht mehr zustande kommen, wird immer größer.