Leonardo DiCaprio: 10 Millionen Dollar für die Ukraine?

Das ukrainische Staatsfernsehen "Suspilne" jubelt unter Berufung auf Online-Medien, Schauspieler Leonardo DiCaprio (47) habe zehn Millionen US-Dollar "für die Bedürfnisse der Armee" gespendet, was sehr martialisch wirkt, obwohl über den Zweck der viel diskutierten Summe nichts Näheres bekannt ist.

Damit habe er sich jedenfalls an die Spitze mehrerer potenter und prominenter Geldgeber gesetzt: Die 1983 im ukrainischen Czernowitz geborene US-Schauspielerin Mila Kunis und ihr Ehemann Ashton Kutcher hatten drei Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt und versprochen, sie wollten auf einer Online-Plattform weitere 30 Millionen US-Dollar Spenden zur Unterstützung von Flüchtlingen sammeln. Die britische Bestseller-Autorin J. K. Rowling will bis zu eine Million Pfund für in Not geratene ukrainische Kinder und Jugendliche spenden. Auch Queen Elizabeth II. und zahlreiche weitere Prominente überwiesen Geld für wohltätige Zwecke.

Er wollte gerne mal Putin spielen

Für die angeblich so großzügige Summe von DiCaprio fehlt bisher allerdings eine offizielle Bestätigung. Die Meldung wurde von einem Portal verbreitet, das auf Neuigkeiten aus den Visegrád-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn spezialisiert ist. Dort wird auf den möglichen Grund für die Generosität des Schauspielers verwiesen: Seine Oma mütterlicherseits wurde unter dem Namen Elena Stepanowa Smirnova 1915 in Odessa geboren und wanderte als Kleinkind mit ihren Eltern 1917 nach Deutschland aus, wo sie den Namen Helena Indenbirken annahm.

DiCaprio hatte sich mehrfach als "halbrussisch" bezeichnet und sorgte im Netz für Lacher, als er den russischen Akzent imitierte. 2016 hatte er der "Welt am Sonntag" verraten, dass er gerne mal Wladimir Putin spielen würde, den er bei einem Termin zur Rettung sibirischer Tiger auch mal persönlich getroffen hat: "Lenin wäre auch eine interessante Filmrolle. Rasputin würde ich auch gerne spielen. Ich finde, es sollte mehr Filme über die russische Historie geben. Weil Russland so viele Geschichten von nahezu shakespearehafter Qualität in sich vereint. Das ist für einen Schauspieler ungemein faszinierend."