"Lemonade" zeigt, was die Green Card mit der Liebe zu tun hat

Wer sich in den USA eine „Lemonade“ bestellt, bekommt keine Limonade, also weder Sprite noch Fanta. So was läuft dort unter Soft Drink oder Soda Pop. Eine Lemonade hat keine Kohlensäure. Sie ist trüb, schmeckt zitronig, gar nicht mal schlecht, aber sie bizzelt und prickelt halt nicht. Das sind so die kleinen kulturellen Missverständnisse, die einem beim Bestellen im Restaurant ereilen können. Nicht weiter tragisch, wenn’s bloß das ist. Aber natürlich zeigt so ein Detail (in dem bekanntlich der Teufel steckt), wie man sich täuschen kann in einem Land, über das man alles zu wissen glaubt. „Lemonade“ heißt ein Film, der heute ins Kino kommt und der von einer Rumänin erzählt, die ein neues Leben in den USA beginnen will; dort aber muss sie feststellen, dass sie nicht unbedingt das bekommt, was sie glaubt bestellt zu haben.