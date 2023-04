Leipziger Buchpreis für Dinçer Güçyeters "Deutschlandmärchen"

Regina Scheer setzte sich damit in der Kategorie Sachbuch/Essayistik gegen das Buch von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey: "Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus" (Suhrkamp Verlag) durch. Außerdem gegen Jan Philipp Reemtsma in Zusammenarbeit mit Fanny Esterházy: "Christoph Martin Wieland. Die Erfindung der modernen deutschen Literatur" (C.H.Beck), Simone Schlindwein: "Der grüne Krieg. Wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird – und was der Westen damit zu tun hat" (Ch. Links Verlag) und gegen Birgit Weyhe: "Rude Girl" (avant-verlag).

Übersetzung: "Die Cousinen" übertragen von Johanna Schwerin