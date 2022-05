Leipziger Buchmesse wird 2023 auf Ende April verschoben

Der Verbund aus Leipziger Buchmesse, Manga-Comic-Con, "Leipzig liest" und Antiquariatsmesse wird vom 27. bis 30. April 2023 in Leipzig stattfinden. "2023 wird es eine spätere Leipziger Buchmesse in den Leipziger Messehallen und in der gesamten Stadt Leipzig geben", so Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. "Die Terminierung auf April bietet den sichersten Rahmen, um den Veranstaltungsverbund mit spannenden Konzepten weiterzuentwickeln."

Planungssicherheit trotz Pandemie

Laut Buchmessedirektor Oliver Zille bleibe die Pandemie auch im kommenden Jahr "weiterhin unberechenbar." Mit der Verschiebung auf April will man trotzdem Planungssicherheit ermöglichen - vermutlich auch, weil in den Frühlingsmonaten mögliche Winter-Infektionswellen eher abgeklungen sind.

Die Anmeldung für die Leipziger Buchmesse 2023 ist ab August möglich. Dann werden auch die Details zu Programmschwerpunkten, Präsentationsmöglichkeiten und Teilnahmebedingungen bekannt gegeben. Ab 2024 plant die Leipziger Buchmesse wieder mit ihrem ursprünglichen Termin im März.