Leipziger Buchmesse: Verleger und Autoren fürchten um Existenz

Wieder mehr Buchkäufer: Ist die Krise vorbei?

Zittern und Zagen ist also angesagt beim Urheberrecht, dabei kann die Buchbranche rechtzeitig zum Frühlingsanfang durchaus jubilieren, was die aktuellen Verkaufszahlen betrifft. Ganz gegen den Trend und damit völlig überraschend stieg der Umsatz im Januar und Februar um ansehnliche 4,5 Prozent. Normalerweise läuft das Jahr immer etwas schleppend an - diesmal ist alles anders, und Alexander Skipis, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, war im Gespräch mit dem BR entsprechend gut gelaunt: "Man kann das gar nicht hoch genug einschätzen! Wir sind natürlich vorsichtig und sagen, dass sind jetzt erst mal zwei Monate, aber schon der Umstand, dass wir im letzten Jahr 300 000 Buchkäufer hinzu gewonnen haben, zeigt uns, das da was am Markt passiert ist. Und ich denke, gerade die ersten beiden Monate des Jahres sind immer sehr umsatzschwach, und dass das so geboomt hat, das war schon eine große Freude."

Ist Literatur in Tschechien noch relevant?

Gastland der Leipziger Buchmesse ist in diesem Jahr Tschechien, ein Land, in dem wie überall in Osteuropa seit Jahren deutlich weniger gelesen wird als noch zu Zeiten des Kommunismus. Kulturminister Antonín Staněk erinnerte an die ruhmreiche Ära der tschechischen Autoren, von denen viele gegen die Diktatur anschrieben, nicht wenige ins Exil gingen. Diese mahnende, aufklärende Funktion habe Literatur heute in Tschechien wohl eingebüßt: "Ich erwähnte die Bedeutung der Literatur für die tschechische Geschichte. Es sollte aber auch ehrlich zugegeben werden, dass in den letzten Jahren die Stimme der Literatur in der tschechischen Gesellschaft nicht solches Gehör fand, wie es nötig wäre. Schuld daran sind natürlich mehrere Faktoren. Deshalb muss die Unterstützung einer guten Literatur verstärkt werden. Wenn wir in der Literatur auch weiterhin nur eine gewöhnliche Handelsware sehen, wird sie ihre Kraft wohl völlig verlieren und ihr humanistisches Potential wird vergeudet."