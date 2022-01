Leipziger Buchmesse soll im März stattfinden – oder gar nicht

Zweimal wurde die Leipziger Buchmesse wegen Corona abgesagt, und auch in diesem Jahr ist die Pandemie noch nicht vorbei. Trotzdem hält die Messe an ihrem Termin im März fest. Nach zwei Absagen in Folge soll die Buchmesse wieder stattfinden.