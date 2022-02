Leipziger Buchmesse kann nach zweijährigem Corona-Aus starten

Nach zweijährigem Corona-Aus kann die Leipziger Buchmesse offensichtlich vom 17. bis 20. März wieder an den Start gehen. Der rechtliche Rahmen für das Branchentreffen in den Messehallen stehe, sagte der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, dem Buchbranche-Fachmagazin "Börsenblatt online".

Er wertete die Lockerungen der am Dienstag beschlossenen neuen sächsischen Corona-Verordnung als "klares Bekenntnis der Politik: Wir wollen, dass die Messe im März stattfindet." Die Leipziger Buchmesse gilt als wichtigster Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche.

Leipziger Buchmesse: 2G-plus-Regel für Besucher

Für Besucher wird demnach die 2G-plus-Regel gelten, für Aussteller die 3G-Regel. Auch Hotel-Übernachtungen sind wieder unter 3G-Bedingungen erlaubt. Maßgeblich für eventuelle Einschränkungen im Freistaat ist künftig nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz, sondern die Belastungsquote in Krankenhäusern, die aktuell entspannt ist.

Zille zufolge hatte ein Schnellumfrage der Messe unter den bereits angemeldeten Verlagen vor gut einer Woche eine breite Zustimmung und ein Festhalten an deren Messeplanungen ergeben. Der Börsenverein erklärte unterdessen: "Ausschlaggebend für den Erfolg der Messe werden die Entscheidungen der Ausstellerinnen und Aussteller in den nächsten Wochen sein. Angesichts der Unwägbarkeit des Pandemieverlaufs und der dadurch bedingten personellen Engpässe, die schon jetzt in manchen Verlagsteams vorherrschen, ist aktuell nicht eindeutig planbar, welche Verlage mit ihren Messeständen vor Ort sein können."

"Wertschätzung für das Kulturgut Buch"

Ungeachtet dieser Unwägbarkeiten wertete der Börsenverein die politischen Signale aus Leipzig positiv: "Wir begrüßen die Wertschätzung für das Kulturgut Buch, die in der Entscheidung des Landes Sachsen deutlich wird. Sachsen unterstreicht damit, dass die Leipziger Buchmesse als Begegnungsstätte für Branche und Leserinnen und Leser eine zentrale Rolle für die Sichtbarkeit des Buches spielt."

Mit Material der Nachrichtenagenturen