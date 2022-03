Popup in Leipzig: Die Buchmesse ist tot, es lebe die Buchmesse!

"Das war schon total schockierend, so vermeidlich, als würde sich die Branche selbst ein Bein stellen", sagt Leif Greinus über die Absage der Leipziger Buchmesse. Eine Stolperfalle, die der Verleger von Voland & Quist allerdings elegant übersprungen hat. Leif Greinus ist ein bulliger Typ, und ein zärtlicher, fast ein bisschen schüchtern. Keiner, dem der Aktivist auf die Stirn geschrieben steht. Jetzt ist er einer. Zusammen mit Gunnar Cynybulk vom Berliner Kanon Verlag hat er die "Buchmesse Popup" ins Leben gerufen. Die Entscheidung fiel nur zwei Tage nach der Absage der eigentlichen Messe. Ein Reflex, sagt er. Ein Sprung nach vorn, raus aus dem Schock: "Und dann ging’s ganz schnell, dass wir bei 150 Anmeldungen waren."

Buchmesse der Indies

Zwei Verlage, mit je nur einer Handvoll Mitarbeitern, rufen zur Buchmesse. Und alle kommen. Fast alle. Die Branchenriesen fehlen. Am Start sind jedoch die vielen unabhängigen Verlagshäuser. Die Indies, wenn man so will. Zu denen aber auch Häuser wie Hanser, Suhrkamp, Aufbau oder Beck gehören. Greinus und Cynybulk haben offensichtlich einen Nerv getroffen.

"Ich habe gehört, 60 Stände sind da, es hätten nochmal 60 gewollt", erzählt Jörg Sundermeier. Der Verleger des Verbrecher Verlags steht hinter seinem Frühjahrsprogramm. Wortwörtlich. Ein Tisch mit Büchern, er dahinter. Das passt ins Werk II: Backstein, Graffiti, eine Industriehalle im Süden der Stadt, die sonst meist für Konzerte genutzt wird. Schmucklos aber zweckdienlich. Wie überall hier. Das reiche auch, sagt der Verleger. Hauptsache da: "Was hier sehr schön ist: Es ist ein bisschen gemütlicher. Man hat ein bisschen mehr Zeit für Gespräche. Es ist nicht ganz so 'business'. Aber die Leipziger wollen ihre Messe. Und insofern funktioniert es wie die Große, im Kleinen eben."

Intimer und Übersichtlicher

Familiärer gehe es hier zu, intimer. Die Buchmesse: dieses Jahr eine Kammermesse, aufs Wesentlich reduziert. Das betont eigentlich jeder, den man fragt. Auch Bettina Wilpert, eine der Autorinnen von Jörg Sundermeier: "Sonst war es so ein krasses Durchdrängeln durch die Menschen und einfach auch so: Wo muss ich eigentlich hin? Scheiße, ich hab' in fünf Minuten 'ne Lesung in Halle 5!"

Bettina Wilpert hat mit "Herumtreiberinnen" gerade ihren zweiten Roman in der Verbrecherei veröffentlicht. Drei Lesungen hatte sie hier in den letzten Tagen. Das sei wichtig, sagt sie. Spüren, dass es ein Publikum gibt, für das was man macht. Sichtbarkeit, das ist auch so ein Wort, das in fast jedem Gespräch fällt. "Weil ich hier direkt im Viertel wohne", so Wilpert, "ist es für mich auch schön zu merken, wenn ich nachmittags so noch unterwegs bin, auf dem Spielplatz oder so, dass noch ein paar andere Menschen in der Stadt sind, die man sonst nicht so trifft."

Lesungen und Partys in der ganzen Stadt

"Man ist in Leipzig, weil das das große Klassentreffen der Szene ist. Selbst, wenn man kein Buch hat, ist es vor allem für Leute, die Lyrik schreiben und Underground-Literatur machen, schon immer etwas gewesen, wo man hingegangen ist, um auch die Lesungen außerhalb der Messe zu besuchen. Die Messe ist zwar das Gravitationszentrum, aber daran schließt sich unglaublich viel an." Das sagt der Münchner Lyriker Daniel Bayerstorfer. Die Messe als Gravitationszentrum, das funktioniert auch dieses Jahr. Weniger Volumen, gleiche Masse offenbar. Jeden Abend: Lesungen und Partys in der ganzen Stadt. Nicht als Teil der Messe, aber wegen ihr.

Nur eines fehlt: "Diese ganzen Jugendlichen, die sich immer verkleiden, die Cosplayer, die fehlen auf jeden Fall", so Bettina Wilpert. Dafür sind andere sichtbarer als sonst. Kaum denkbar, dass man auf der gewohnten Buchmesse so schnell zum Beispiel über einen Indie-Lyrikverlag wie die "Parasitenpresse" stolpert. Hier jedoch unvermeidlich. Auf engem Raum werden die Kleinen groß.

Kontakt zum Publikum

"Ich mag das Wort 'klein' ja nicht so gern, das klingt immer ein bisschen abwertend", sagt Andrea Schmidt vom kl… äh, feinen Verlagshaus Berlin. Gerade für einen Lyrikverlag wie den ihren sei die Buchmesse unverzichtbar, erzählt sie. Als Möglichkeit, Kontakt zu Leserinnen und Lesern herzustellen, die sie sonst nicht erreiche: "Und deshalb ist so eine Pop-up-Messe auch großartig. Die Leute kommen an den Stand, wir können Gedichte vorlesen, Illustrationen zeigen. Und dann nehmen die meisten das Buch auch mit."