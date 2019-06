Bereits der erste Satz – "Seit einer Woche hält sie durch" – deutet an, dass Leïla Slimani die Geschichte einer Frau schreibt, die gegen etwas kämpft und Widerstandskraft aufbieten muss. Wenige Zeilen weiter wissen wir, dass die Protagonistin nach Sex hungert, nach Lust, die schmerzt: "Sobald sie die Augen schließt, hört sie die Geräusche: das Stöhnen, die Schreie, das Klatschen der Körper. Ein nackter, keuchender Mann, eine Frau, die kommt. Sie will nur Objekt inmitten einer Meute sein. Gefressen, ausgesaugt, mit Haut und Haar verschlungen werden. Sie will in die Brust gekniffen, in den Bauch gebissen werden. Sie will eine Puppe im Garten eines Ungeheuers sein."

Erzählweise ohne Voyeurismus

Leïla Slimani benennt das Verlangen und die selbstquälerischen Fantasien ihrer Protagonistin in kurzen, ungeschliffenen Sätzen. Eine Geschichte wie diese habe sie auf keinen Fall moralisch beurteilen wollen, sagt die Autorin: "Ich habe jede gefühlsbetonte Formulierung vermieden und Abstand gehalten. Ich wollte, dass man diese Frau wie durch eine Scheibe betrachtet; als befände sie sich in einem Labor, als wäre sie ein Versuchstier oder ein Fisch im Aquarium. Meine Sprache ist sehr trocken, damit die Sexualität der Romanheldin auf keinen Fall etwas Schillerndes bekommt."

Adèle ist 35 Jahre alt, Journalistin, Mutter eines zweijährigen Sohnes, verheiratet mit einem Gastroenterologen, der davon träumt, Paris zu verlassen. Sie hingegen fürchtet sich vor einem Leben auf dem Land, nur mit Mann und Kind. Adèle sucht Sex mit Zufallsbekanntschaften – in Hauseingängen, auf dem Hof an einen Mülleimer gedrückt, auf Toiletten. Ihren Ehemann, den sie nie begehrt hat, belügt sie notorisch und ungerührt. Voyeurhaft ist an Slimanis Erzählweise nichts: "Fragen der Einsamkeit und der Scham beschäftigen mich unablässig. Das Leben mit jemandem zu teilen, ist eine harte Angelegenheit. Man gibt immer etwas auf, man macht Konzessionen und ist gezwungen, aus sich herauszugehen, aber es gibt Menschen, die können sich einfach nicht mitteilen, sich nicht anvertrauen und gemeinsam Probleme lösen. Schweigen und zu viel Ungesagtes bedeuten für jedes Paar das Ende. "