Lehrerverband: Schüler-Demos selten Vorwand für Schwänzen

Ist das wirklich in Ordnung? Dürfen Schüler von der Schule fernbleiben, weil sie für ein besseres Weltklima auf die Straßen gehen wollen?

Lehrerverband hält Demonstranten nicht für Schulschwänzer

Das Wort "Schwänzen" jedenfalls hält Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, für nicht angebracht. Der "Passauer Neuen Presse" sagte er, "echte Abseiler, die nur deshalb zur Klima-Demo gehen, um nicht zum Unterricht zu müssen", beobachte er kaum. Meidinger zeigt sich überzeugt, dass es den meisten demonstrierenden Schülern ein wirkliches Anliegen ist, etwas für das Klima zu tun.

Allerdings: Auch aus seiner Sicht ist der Umgang mit den "Fridays-for-Future"-Demos ein Spagat.

"Wir wollen auf der einen Seite eine Erziehung zum politisch mündigen Bürger. Wir können es aber auch nicht Schülern und Eltern überlassen, ob man in die Schule geht oder nicht." Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes

Auch Politik tut sich schwer

Soll es jetzt bestraft werden, wenn Schüler während der Unterrichtszeit demonstrieren, oder nicht? Darüber wird auch in der Politik heftig diskutiert.

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will von Strafen nichts wissen. Sie sagte der "Passauer Neuen Presse", es sei doch großartig, dass die Jugendlichen jetzt für den Klimaschutz demonstrierten und sich so engagierten. Das räume auch mit dem Vorurteil auf, wonach junge Leute nicht aktiv genug sind, so Barley.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU sieht die Sache nicht ganz so entspannt. Sie hat klar gemacht, dass sie Schülerstreiks während der Schulzeit ablehnt.

Bayern lässt Schulen freie Hand

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) will den Schulen keine Vorgaben machen, wie sie mit demonstrierenden Schülern umgehen sollen. Hier eine einheitliche Linie vorzugeben, sei nicht der richtige Weg, sagte Piazolo vor ein paar Wochen dem Bayerischen Rundfunk.

Auf Initiative der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg finden seit Wochen weltweit Schülerdemos gegen den Klimawandel und für eine bessere Klimapolitik statt - immer freitags, unter dem Motto "Fridays-for-Future". Am gestrigen Freitag war Thunberg in Hamburg zu Gast, als eine von Tausenden demonstrierenden Jugendlichen.