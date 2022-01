Lehrer Maximilian Gebhard: "Schule muss Ort zum Wohlfühlen sein"

Spaß - sogar in Mathe. Darauf legt der Weilheimer Realschullehrer Maximilian Gebhard Wert. "Die Schüler können das Fach immer noch doof finden. Aber sie können gerne im Unterricht sein, sich freuen, mit dem Lehrer, mit den Schülern hier zu sein und so gut es geht eben - trotz Mathe - eine gute Zeit zu verbringen. Ich kann versuchen, sie zu pushen und zu neuen Leistungen zu bringen, auch wenn Mathe nicht so ihr Ding ist."

Beruf als Berufung: "Etwas mit Herzblut tun"

Er will den Schülern die Angst vor dem Fach nehmen – und hat ihnen auch verraten, dass er früher selbst mal eine fünf in Mathe hatte. "Ich denke, dass ich dadurch einen ganz guten Einblick darin habe, wie sich ein Schüler fühlt, wenn er das nicht versteht." Bei ihm sei keiner alleine mit Mathe-Nöten, stellt Maximilian Gebhard klar. Nicht nur er ist für die Schüler da. Auch die Klassengemeinschaft wird bei ihm großgeschrieben.

Gemeinschaft in der Jugendarbeit erlebt

Er wäre heute nicht Lehrer, wenn er nicht in der evangelischen Jugend aktiv gewesen wäre. Gemeinschaft zu schätzen gelernt, das hat er in der Konfirmanden-Freizeit. "Die Zeit hat mich so unglaublich geprägt. Ich war eigentlich super-zurückhaltend und eher ein Außenseiter vom Typ her. Ich bin dann auf diese Freizeit mitgefahren, habe mich da so öffnen können und war ein ganz anderer Mensch. Im nächsten Jahr bin ich dann selber als Betreuer mitgefahren, habe die Freizeit geleitet und bin total aufgeblüht."

"Mich hat damals mein Reli-Lehrer begeistert"

So kam er zur Jugendarbeit, machte eine Jugendleiter-Ausbildung und leistete seinen Zivildienst im evangelischen Jugendzentrum Aschaffenburg, das ihn geprägt hat. Dort merkte er, dass er Menschen mit seiner Begeisterung anstecken kann. "Mein ehemaliger Religionslehrer, der hat mich damals begeistert. Und da merkte ich: Das will ich auch weitergeben."

Heute hilft ihm all das, einen unkomplizierten Zugang zu Jugendlichen zu finden. Zu ihm als Vertrauenslehrer kommen die Kinder mitunter auch wegen privater Probleme.

Schule muss für ihn ein Ort zum Wohlfühlen sein. "Dass man denkt, wenn man das Gebäude sieht: 'Da habe ich tolle Dinge erlebt'". Gemeinschaft, über sich selber hinauswachsen, Dinge schaffen, die man sich nie zugetraut hätte, gemeinsam Spaß haben und das Leben genießen. "Und das alles kann auch in der Schule passieren."

Zur Motivation sammelt er Dank von Schülern und schöne Erinnerungen. Etwa an den Preis, der ihn als einen der besten Lehrer Deutschlands auszeichnet. Nominiert von seinen Schülern in Mathe und Religion. "Man muss echtes Interesse haben. Oder einfacher gesagt: man muss Schüler einfach mögen."