Léhar ist so schön traurig: Gärtnerplatztheater spielt wieder

Josef Köpplinger muss nicht nur rund dreißig fest angestellte Sänger, den Chor und die Orchestermitglieder beschäftigen, er hat auch zahlreiche Gäste am Haus, die monatelang nichts zu tun hatten. Er ist daher fest entschlossen, ab Herbst, nach der Sommerpause, alles zu spielen, was ursprünglich geplant war, wenn auch vielleicht nicht mit dem eigentlich nötigen personellen Aufwand. Es wird also konzertante Produktionen geben, mit reduziertem Orchester und den dann jeweils gültigen Sicherheitsmaßnahmen: "Ich gehe eher nach dem Prinzip, dass es völlig unabhängig davon ist, ob es fünfzig oder hundert Zuschauer sind, sondern dass die Sicherheitsabstände je nach Raumgröße berechnet werden müssen. Das heißt, in die Bayerische Staatsoper, unser großes Schwesternhaus, passen viel mehr Leute als bei uns. Warum sagt man nicht 1,50 Meter reichen, und ich würde vermuten, dass sich das auf einen Meter beschränkt, wenn man jetzt die neuen Aerosol-Prüfungen nimmt. Das Gute an diesem Testlauf ist, wir sehen mal, wie es funktioniert."

Draußen geht´s lässiger zu

Rund 1500 Karten waren für die bisher angesetzten Sonderkonzerte auf der Bühne schnell weg, es gibt also beim Publikum offensichtlich einen riesigen Bedarf, endlich wieder Live-Musik zu erleben. Weil, wie erwähnt, zusätzliche Sitzplätze aufgestellt werden, haben demnächst viele weitere Zuschauer die Chance, an Tickets zu kommen, je nachdem, ob sie eher die Oper, das Musical oder doch Franz Léhars Operetten-Hits mögen. Garderobe und Pausen-Büffett. Da geht´s draußen auf dem stets umlagerten Gärtnerplatz vor dem Gebäude an milden Sommerabenden eindeutig lässiger zu.