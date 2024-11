Baustein-Träume in Fürth: Lego-Fans aus ganzer Welt angereist

Beim Betreten der Fürther Stadthalle bleibt der Blick von Besuchern unwillkürlich an einer vier Meter hohen futuristischen Lego-Konstruktion hängen. Insgesamt 60 Teammitglieder aus einem halben Dutzend Ländern haben an dem Projekt einer Zukunftsstadt auf möglichst wenig Raum mitgearbeitet. In Fürth wird das Gebilde zum ersten Mal in seiner Gesamtheit aufgebaut. Nun erst zeigt sich, ob alle Verbindungen zusammenpassen und die Baupläne korrekt waren.

Lego-Konstrukteure aus der ganzen Welt

Die Lego-Convention in Fürth ist eine der größten im deutschsprachigen Raum. 500 Aussteller sind mit rund 800 Modellen vor Ort. Die meisten von ihnen kommen aus Süddeutschland, es sind aber auch Lego-Fans aus den USA und Kanada und sogar aus Australien angereist. Die größten Objekte wurden von ganzen Teams aus Baustein-Fans in monatelanger Arbeit aufgebaut. Darunter ist auch ein Diorama eines japanischen Dorfs, das auf der Geschichte der 47 Ronin basiert, einer der berühmtesten Sagen der japanischen Historie. Nur wenige Meter weiter dreht eine Lego-Eisenbahn ihre Runden, dazwischen segeln Lego-Piratenschiffe über blitzblaue Baustein-Wellen.