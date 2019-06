Legendärer Sänger, Pianist und Grammy-Sammler: Dr. John ist tot

Dr. John wurde im November 1941 in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana geboren, unter dem bürgerlichen Namen Malcolm John Rebennack. Zu seiner Heimatstadt hatte er Zeit seines Lebens eine enge Verbindung. Er blieb dort wohnen und auch in seinen Songtexten thematisierte er häufig das Leben in seiner Lieblingsstadt. Nur einmal musste er wegziehen: während der Flut im Jahr 2005. Die Katastrophe und ihre Folgen verarbeitete er auf dem Album "City That Care Forgot", dessen Einnahmen gleichzeitig für den Wiederaufbau gespendet wurden.

Am liebsten wäre er auf der Bühne gestorben

Auch Voodoo und okkulte Mystik spielten in seiner Musik eine große Rolle. Abseits der Bühne kämpfte er mit Drogenproblemen, die ihn in jungen Jahren für einige Monate ins Gefängnis brachten. Bei einer Schießerei Anfang der 60er-Jahre verlor er einen Teil seines linken Ringfingers.

Trotz dieser Schicksalsschläge machte der Musiker in seinen letzten Lebensjahren oft einen entspannten Eindruck. In einem Interview erzählte er einst über den Tod, es wäre ihm am liebsten, wenn er auf der Bühne sterbe. Dann würde die Band ihr Geld bekommen, müsste aber keine Zugaben spielen.