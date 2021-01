Legendärer Musikproduzent Phil Spector gestorben

Musikredakteure sprachen bei Spectors Arbeiten von "Drei-Minuten-Opern", er selbst war auch nicht gerade bescheiden und hatte den Anspruch, "Symphonien für Kids" zu orchestrieren. Kein Geringerer als der Reporter Tom Wolfe würdigte Spector in den Sechzigern mit dem Titel eines "Tycoons der Teenager". 1989 zog der Musikmanager in die Ruhmeshalle des Rock'n'Roll ein, doch schon damals war seine Karriere weitgehend beendet. Fortan sorgte Spector, der bereits 1973 John Lennon beim Hantieren mit einer Waffe beinahe erschossen hatte, überwiegend mit aggressiven Auftritten und seinem Drogenmissbrauch für Aufsehen.

Für Ike & Tina Turner heuerte er Musiker-Armee an

Seinen beruflichen Lebensweg hatte Spector 1958 begonnen, als Mitglied der "Teddy Bears". Der Song "To Know Him Is to Love Him" wurde ihr erster und einziger Nummer-1-Hit und verkaufte sich 1,4 Millionen Mal. Spector zog schließlich für zwei Jahre nach New York um, wo er für Gene Pitney und Curtis Lee tätig war. 1961 begannen seine erfolgreichsten Jahre. Er produzierte für die Paris Sisters ("I Love How You Love Me") und für die Crystals. Die Ronettes machten die überbordende Akustik schließlich marktgängig mit Hits wie "Be My Baby" (1962). Spectors Plattenlabel "Philles" wurde zum Kennzeichen seiner Ära. Ike und Tina Turners "River Deep, Mountain High" zählt zu den akustisch aufwändigsten Produktionen aller Zeiten - eine ganze "Armee" von Musikern soll damals ins Studio eingefallen sein.

Ab 1966 bekam Spectors Karriere einen kleinen Knick, doch schon 1970 fand er mit "Instant Karma" von John Lennon wieder Anschluss an den Zeitgeist. Zu den späten Erfolgen gehörte 1977 das Album "Death of a Ladies' Man" von Leonhard Cohen. Mit dem Album "End of the Century" von den Ramones beendete Spector 1980 seine wichtigste Schaffensperiode.

Leidenschaft für Perücken

Schon im November 1969 fühlte sich Spector, der wegen seiner Glatze später eine Leidenschaft für Perücken hatte, nach eigenen Worten wie ein Nostalgiker, der sich nach den „guten, jungen Tagen“ zurücksehnt. Genervt war er, weil er von der Grammy-Akademie weitgehend ignoriert wurde und allen Ernstes einmal dafür nominiert worden war, in eine Version von „Walkin‘ In The Rain“ etwas Donner reingemischt zu haben.

Im sehr ausführlichen Interview mit dem "Rolling Stone" sagte er damals, unter allen Künstlern, mit denen er noch nicht zusammengearbeitet hatte, reize ihn vor allem Bob Dylan: "Unter den Produzenten bin ich ungefähr das, was Bob Dylan in der populären Musik ist, aber ich weiß, dass die Leute von mir erwarten, dass ich abermals mit so einer folgenreichen Produktion wie ‚River Deep‘ rüberkomme. Aber darum geht´s nicht, sondern darum, Dir selbst zu gefallen und Erfolgsplatten zu machen. Das ist alles, was zählt. Das ist der einzige Grund dafür, dass die Leute Dich sehen wollen, mit Dir reden und Deine Meinung einholen – weil Du der beste bist, Geld machst und viele Hits."

Er wertete seinen Beruf erst richtig auf

Das Fachmagazin "Variety" zitierte den Biographen von Spector, Richard Williams, der darauf verwies, dass der Musikproduzent seinen Beruf erst zu dem gemacht habe, was er später wurde: gleichbedeutend mit dem eines Filmregisseurs. Zuvor hätten Produzenten im Musikgeschäft eher als "üble Jungs im Hinterzimmer" gegolten.

Spector starb im Alter von 81 Jahren am vergangenen Samstagmorgen in einem Krankenhaus in Los Angeles eines natürlichen Todes. Amerikanische Medien hatten zuvor von Komplikationen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion berichtet. Die offizielle Todesursache wollen die Behörde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, teilte das Büro des Sheriffs von San Joaquin County mit.