Legalisierung von Cannabis: Debatte hinkt Wissenschaft hinterher

Das Eckpunktepapier, laut dem es bald erlaubt sein sollte, mit 18 Jahren bis zu 20 Gramm Cannabis zu besitzen, war dann doch kein Eckpunktepapier: Die Bundesregierung hat den Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Mittwoch dementiert. Es gebe noch erheblichen Klärungsbedarf in Sachen Cannabis und was den Umgang mit der Droge angeht, meldete das Gesundheitsministerium. Doch das Ziel steht nach wie vor: Bis Ende des Jahres wollen SPD, Grüne und FDP auch einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, der eine kontrollierte Abgabe von Cannabis, auch zu Genusszwecken, erlaubt.

Für Robert Feustel, Kultursoziologe an der Universität Jena und Autor von unter anderem "Grenzgänge. Kulturen des Rauschs seit der Renaissance", ist die Legalisierung von Cannabis längst überfällig. Zu lange wurde mit falschen Argumenten diskutiert und mit einem verzerrtem Bild vom Konsum der Droge hantiert. Die Wissenschaft sei schon lange weiter, die Fakten in zahlreichen Studien erhärtet.

Drogendebatte von Assoziationen überschattet

"Die Drogenpolitik ist schon lange wissenschaftsfrei, man möchte fast sagen: wissensfrei", konstatiert Robert Feustel. Ein Grund dafür sei, dass die Debatte um Cannabis sehr schnell in einer Debatte um den Rausch mündet - und dabei vieles miteinander vermischt wird, was man eigentlich getrennt betrachten müsste. "Wir sind es zu sehr gewohnt, über den Rausch zu reden", so Feustel, "und da ein riesengroßes Spektrum vom Besoffensein übers Kiffen bis zu LSD oder Kokain oder Speed mit einem Begriff fassen zu wollen."

Statt Studien und Fakten bestimmen Emotionen und Halbwissen den Diskurs: "Wir sind es nicht gewohnt, rational und vernünftig zu beobachten, was beim Cannabis-Konsum passiert. Stattdessen bezeichnen wir über den Begriff 'Droge' eine ganze Ideologie, eine ganze Abwertung, ein ganzes Milieu mit und spielen eigentlich mit Assoziationen und Empfindungen von der schiefen Bahn, vom Absturz, von Sucht. Das Wort 'Droge' hat schon so einen komischen Klang."

Auch Höhlenmenschen berauschten sich

Dabei ist der Rausch etwas, was zum Menschen gehört. In der Geschichte finden sich immer wieder Beispiele, erzählt Robert Feustel: "Solange es Aufzeichnungen über menschliches Zusammenleben gibt, lässt sich daraus schließen, dass Drogen konsumiert wurden in der ein oder anderen Form, von Höhlenmalereien bis zum Symposion bei den alten Griechen. Das kennt man heute noch als Symposium, ist aber eigentlich ein philosophisch geschwängertes Saufgelage." Doch diese lange Geschichte des Drogenkonsums wird gern ausgeblendet.

Auf der anderen Seite wird immer noch unterschieden zwischen Künstlern, die Drogen nehmen, und allen anderen, die zu einer Droge greifen. "Wenn Picasso Drogen konsumiert hat, um seine Bilder zu malen, ist das okay", so Feustel. "Das ist immer noch ein bisschen anrüchig, aber es hat auch etwas mystisches, fast schon etwas transzendentales, metaphysisches. Dass die Leute mit den Drogen nicht immer gut umgehen konnten, nimmt man in Kauf, wenn es die berühmte Kunst produziert. Wenn aber sogenannte 'normale' Menschen mit Drogen in Kontakt kommen, ist es Kompensation von Leid, eine Willensschwäche, ein drohender Absturz."