Lecker, die Happen: "Familienabend" am Salzburger Landestheater

Bei der Premiere setzte sich der Wiener Kabarettist und Schauspieler Michael Niavarani mit an den Tisch und plauderte über seine österreichisch-persische Familienherkunft. Er ist seit 2019 Eigentümer und künstlerischer Leiter des Wiener Kabaretts "Simpl" und wurde vor einigen Jahren in einer TV-Show zum "lustigsten Österreicher" gewählt. Im vergangenen Jahr erhielt er bei der Verleihung der Nestroy-Theaterpreise die Auszeichnung des Publikums, womit er in einer Reihe mit so prominenten Stars wie Tobias Moretti, Otto Schenk und Martin Wuttke steht. Er wirkte in mehreren Filmen mit, zuletzt 2015 in "Österreich: Oben und Unten" und ein Jahr zuvor in "Die Mamba" unter der Regie des in Köln lebenden Deutsch-Iraners Ali Samadi Ahadi.

Der persische Teil seiner Familie sei weltweit verstreut, so Niavarani, und daher "verschwunden", und wenn sie sich doch alle mal träfen, gebe es keineswegs Konflikte zwischen Moslems und Christen, sondern zwischen in den USA lebenden und denen, die in Europa wohnten. Eine seiner Verwandten habe zum Beispiel Donald Trump gewählt, und manche Amerikaner seien wohl der Meinung, dass es in Europa kein fließend Wasser gebe und die Bäume "explodierten".

Warum stehen so viele Gläser in Vitrinen?

Zuvor hatte ein früheres Au-pair-Mädchen in New York ihre damaligen Überforderungen und Grenzerfahrungen mit einer manisch-depressiven Mutter gebeichtet, der schwule Schauspieler aus dem Plattenbau von seinen einsamen Tagen auf dem Balkon und seinem homosexuellen Großvater berichtet, der Mann vom Bauernhof vom Erdbeben, der junge Gamer von seinen stundenlangen Exzessen in virtuellen Welten. Und zwischendurch geht eine Weinprobe total schief, die Teigtaschen brennen an, es ist viel zu laut zum Telefonieren und es stellt sich die Frage, warum eigentlich in so vielen Haushalten Gläser in Vitrinen stehen, die niemals gebraucht werden.

Vielleicht hätte dieser "Familienabend" noch etwas dramatischer verlaufen können, aber Abgründe werden ja schon in so vielen Stücken ausgeleuchtet, so dass es diesmal ruhig etwas heimeliger sein durfte. Das Publikum jedenfalls hatte viel zu lachen und zu schmunzeln, weniger zu schaudern und zu rätseln. Und Georg Clementi griff regelmäßig zur Gitarre und steuerte ihn bei, den Sound der Familie, den manche auf Kassette hatten, manche auf CD und andere nur im Ohr. Ein gelungenes Theaterexperiment, das im doppelten Sinne Appetit machte.

Wieder am 8., 10., 14. und 15. Oktober am Salzburger Landestheater, weitere Termine. Wer jeweils Gast ist, steht auf der Website.