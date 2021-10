Lebt weiter, hier gibt´s nichts zu flehen: "Die Nase" in München

Wer nach Russland reisen will, muss seine Nase demnächst womöglich zuhause lassen, denn autoritäre Regime mögen es bekanntlich gar nicht, wenn herumgeschnüffelt wird. Und so muss denn an diesem Abend in der Bayerischen Staatsoper auch nicht nur eine Nase dran glauben, wie in der berühmten Satire von Nikolai Gogol, sondern gleich ein Dutzend. Die Miliz ist mit dem Messer schnell dabei, und ob die abgeschnittenen Nasen dann im Zwiebel-Sandwich enden, in der Newa entsorgt werden oder als Staatsrat verkleidet durch die Stadt stolzieren, ist eigentlich zweitrangig. Hauptsache, niemand riecht mehr den Gestank von Korruption und Willkür, von Verfall und Dreck.

Sarkastische Abrechnung mit Putins Wettersturz

Bei Nikolai Gogol hatte die Satire 1836 noch etwas von einer erotisch-moralischen Fabel, da stand die Nase natürlich noch für einen anderen männlichen Körperteil. Bei Dmitri Schostakowitsch war es 1930, also hundert Jahre später, schon eine gesellschaftspolitische Farce über Dünkel und Dummheit des untergegangenen Zaren-Regimes und insgeheim natürlich auch über die Zustände in der frühen Sowjetunion. Regisseur Kirill Serebrennikov, der bekanntlich derzeit aus Russland nicht ausreisen darf und deshalb aus der Ferne inszenieren muss, machte daraus nun eine sarkastische Abrechnung mit Putins Wettersturz, der die Demokratie tiefgefroren hat.