Lebenswerk: Jan Philipp Reemtsma schreibt Wielands Biographie

Streiter für die Freiheit der Presse in Deutschland

Ohne Wieland keine Weimarer Klassik. Jan Philipp Reemtsma erzählt die Geschichte von Wielands Leben chronologisch – von den Kindheitstagen in Biberach bis zum Tod 1813 in Oßmannstedt. Er folgt Wieland durch die Zeit, erzählt von prägenden Begegnungen, etwa mit seiner Cousine Sophie La Roche. Ausführlich nimmt Reemtsma die verschiedenen Formen des Schreibens in den Blick: das Prosawerk, die Übersetzungen (von Shakespeare bis Cicero), die Publizistik. Mit dem "Teutschen Merkur" gab Wieland ab 1772 eine der bedeutenden Zeitschriften der Aufklärung heraus, in der Überzeugung die Freiheit der Presse sei Angelegenheit und Interesse des ganzen Menschengeschlechts. Immer wieder schrieb er über politische Fragen, etwa – in einem Dialog – über die Französische Revolution.

"Da begegnen einander", so Reemtsma, "ein Parteigänger der Revolution und einer, der die Revolution ablehnt. Beides in gemäßigtem Sinne, dass die überhaupt miteinander reden können. Aber immerhin. Und die sprechen dann, ein, zwei Stunden miteinander, und gehen auseinander und sind nicht im Konsens. Aber sie sind beide dadurch, dass sie dem anderen zugehört haben, klüger geworden." Für Wieland auch ein Weg um zu zeigen, was für ihn Aufklärung ist: Erkenntnis durch das Einander-Zuhören.

Große Lebensgeschichte, leicht und elegant erzählt

Er wisse recht gut, dass er Etwas sei, schrieb Wieland 1808 in einem Brief. Das Wort „Etwas“ groß geschrieben. Jan Philipp Reemtsmas Biographie, erschienen im Münchner Beck-Verlag, zeigt, dass wir das nicht als Überheblichkeit abtun müssen. Und auch diese große Lebensgeschichte, so leicht und elegant erzählt, ist Etwas. Ein Buch, das uns in den Zustand versetzen kann, Wielands Literatur neu entdecken zu wollen. Und die Geschichte seines Lebens ebenso.

Jan Philipp Reemtsmas Buch "Christoph Martin Wieland. Die Erfindung der modernen deutschen Literatur" ist bei C.H. Beck erschienen. Am 9. Mai 2023 stellt der Publizist seine Biographie im Münchner Literaturhaus vor.