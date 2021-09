vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Lebenstraum von Christo: Verhüllter Arc de Triomphe in Paris

In wenigen Tagen soll der Arc verhüllt sein. Das Ausrollen der Stoffbahnen hat am Sonntag begonnen. Damit geht ein Lebenstraum des Künstler-Ehepaars Christo und Jeanne-Claude in Erfüllung. Sie starb bereits 2009, Christo im letzten Jahr am 31. Mai.