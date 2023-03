Lebensmittelverschwendung: Brot für die Tonne?

Karl Gräf ist Bäcker in der siebten Generation in Seukendorf bei Fürth. Seit über 250 Jahren wird in seiner Backstube gebacken. Auch er produziert mehr als er verkauft. Obwohl er versucht, den Überschuss möglichst klein zu halten: "Wir haben Rückläufe von 15 bis 20 Prozent, was sehr wenig ist. Aber es ist schwierig geworden zu kalkulieren, weil die Ansprüche der Kunden sehr hoch geworden sind. Der Kunde verlangt, dass unsere ganze Produktpalette bis zum Ladenschluss verfügbar ist." Bäckermeister Karl Gräf erinnert sich an frühere Zeiten: "Früher gab es zwei Brotsorten und ein paar Semmeln. Das Angebot hat sich natürlich mit den Ansprüchen verändert."

Was passiert mit übrigen Brot nach Ladenschluss?

Nach Ladenschluss gibt es meist drei bis vier Wege des übrig gebliebenen Brotes, erklärt Bäckermeister Karl Gräf. Bei ihm in den Filialen kommen nach Ladenschluss Mitarbeitende der Fürther Tafel oder Lebensmittelretter, einen Teil bekommt ein befreundeter Bauer für seine Hühner, Teigreste oder übrige Backwaren landen in einem großen Container, der einmal im Monat in die benachbarte Biogasanlage gefahren wird. So sei es in allen Bäckereien üblich, sagt auch der Vorsitzende der Bäckerinnung, Heinrich Traublinger.