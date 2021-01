"Lebenslieder": Max Mutzkes neue Musikshow jetzt im Ersten

Bei der Frage nach seinem eigenen Lebenslied muss Musiker Max Mutzke nicht lange überlegen: "Pippi Langstrumpf. Wenn etwas für meine Kindheit steht, dann ist es Pippi Langstrumpf, weil der Inhalt der Filme und die Zeit ganz viel für mich vereint. Unser Haus damals, das große Pfarrhaus in dem ich aufgewachsen bin und die Freunde, die uns besucht haben."

Musik, Kunst und Weltoffenheit waren im Hause Mutzke genauso alltäglich wie das ländliche Umfeld im badischen Waldshut-Tiengen, wo er bis heute lebt. Man könnte mit ihm stundenlang über seine Jugend sprechen, so leidenschaftlich erzählt Mutzke davon – leidenschaftlich, wie der Entertainer, der er eben ist. Aber: In seiner neuen Musik-Talkshow "Lebenslieder" hat er nun eine neue Rolle, die des Gastgebers und Fragenstellers.

Barbara Schöneberger wuchs mit klassischer Musik auf

„Ich bin ja eigentlich immer in der Rolle des Erzählers gewesen, ich sollte immer möglichst unterhaltsam anekdotenreiche Dinge erzählen", sagt Mutzke. "Das hat ja dann auch etwas sehr Egozentrisches, da muss man eh schon versuchen auf dem Boden zu bleiben. Aber das jetzt außen vor zu lassen, also meine Geschichten gar nicht zu erzählen, das ist wirklich eine 180-Grad-Drehung."

Anstatt über seine eigenen musikalischen Erfahrungen zu sprechen, befragt Mutzke in der Show also andere prominente Entertainer zum Stellenwert der Musik in ihrem Leben. Zum Beispiel Barbara Schöneberger: "Ich bin auch total klassisch geprägt", sagt sie. "Mein Vater war klassischer Musiker, er war Solo-Klarinettist an der Oper. Alles was bei uns gespielt wurde, war Klassik. Ich hab nur Klassik gehört anfangs, aber dann natürlich auch andere Sachen."

Und dann singen sie zusammen diese Lieder, Mutzke mit seinem Gast begleitet von der Band monoPunk. Das Format hat seine Überraschungs- und Gefühlsmomente: Etwa, wenn die Schauspielerin Annette Frier vom Tod ihres Vaters und damit verbunden der Bedeutung des Beatles-Songs "In My Life" erzählt oder wenn der Komiker Bülent Ceylan offenbart, dass er als Kind Opernsänger werden wollte und dann stimmkräftig einen Auszug aus Schuberts Winterreise zum Besten gibt.

Großer Vorteil: Hier geht es wirklich um die Musik

Fast die Hälfte der Zeit wird gesungen, auch Straßenmusiker treten auf, und mit einer Plattenbox, die jeder Gast zusammenstellt, wird die Schallplatte als kultiger Tonträger gewürdigt: Die Show stellt die Musik in den Vordergrund, nimmt Lieder als Lebensinhalte ernst - das ist ihre große Stärke: "Es ist wie ein Geruch, wenn sie Lavendel riechen und denken, ich kann mich erinnern wie ich mit meinen Eltern in Frankreich im Urlaub war", sagt Mutzke im BR-Interview. "Gerüche machen auch so eine Welt auf und sind ein Schlüssel zu Emotionen - und bei Musik ist das ja ganz besonders so!"

"Lebenslieder" mit Max Mutzke ist ein unterhaltsames, sympathisches Format, bei dem man automatisch über den Soundtrack des eigenen Lebens nachdenkt. Ein Anlass sich auch mit Freunden und Familie über Musik auszutauschen, gerade in dieser Zeit, in der der Besuch von Live-Konzerten, Tanzveranstaltungen oder Musik-Festivals nicht möglich ist.