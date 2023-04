Lebensfreude & Depressionen: "Perlen" – das neue Album von Blond

Sagen, was ist. Der vielzitierte Satz des Schriftstellers und Politikers Ferdinand La Salle kommt normalerwerweise nicht vor, wenn es darum geht, ein Album zu besprechen. Doch man kann ihn mühelos auch auf die Chemnitzer Band BLOND anwenden. Denn ihr gelingt es mit einer schwindelerregenden Leichtigkeit, über brisante Themen zu schreiben, etwa über die strukturelle Normalität von übergriffigem Verhalten im Club zum Beispiel, toxische Maskulinität oder die Unterrepräsentation von Frauen im Lineup großer Festivals. Sie sprechen darüber. Aber nicht kompliziert und verklausuliert, sondern ziemlich eindeutig. Eine Bestandsaufnahme der Gegenwart. Und das alles musikalisch auf catchy-Dancefloor-Hymnen geschrieben.

Identifikationsfigur LaFee

Letzteres ist vielleicht auch der musikalischen Sozialisation durch die in den Nullerjahren erfolgreiche Rock-Sängerin LaFee und die Band WirSindHelden zu verdanken. Beide machen absolut mainstream-tauglichen Gitarren-Rock, der aber gleichzeitig hintersinnig ist. Und vor allem: In beiden Fällen sind Frauen die Frontsängerinnen. Für Nina Kummer damals eine Offenbarung: "Bei LaFee war es dann so: Das war plötzlich eine Identifikationsfigur. Ich habe mir diese ganzen CDs gekauft. Und es gab auf jeder CD zu jeder Single, immer noch ein Instrumental, wo man dann drauf singen konnte. Und da habe ich dann immer LaFee gespielt im Kinderzimmer auf dem Bett mit einem imaginären Mikrofon und hab halt performt."

Inzwischen selbst ein Role Model

Jetzt sind sie die Role Models für ihre Fans. Und sie leben ihnen vor: Weiblichkeit muss nicht bedeuten, schwach zu sein. Man darf auch wütend sein und man darf laut werden, wenn man mit Dingen nicht einverstanden ist. Das Album heißt "Perlen".

BLOND sind eine hochgelobte Live-Band. Ihre Konzerte sind glitzernde Extase. Aber nicht alles, was glitzert, ist auch immer schön, sagt Frontfrau Nina Kummer: "Das ist ja wie so eine innere Zerrissenheit. Also manchmal sagt man, das ist das Geilste. Und ich bin so dankbar, und es ist das Allergeilste. Dann gibt es Tage, wo man so ist, wie es ist. Das kann manchmal extrem anstrengend sein, dass man witzig auf Knopfdruck ist. Aber zum Glück können wir ja einen Beruf ausüben, der uns wirklich Freude bereitet, und dann ist es gleichzeitig eigentlich immer sehr heilsam, ein Konzert zu spielen."

Wie findet man seinen Weg?

Miese Stimmung und Depressionen waren lange ein Tabu in der Musik. Mittlerweile, spätestens seit Sido, ist es fast schon Pflichtprogramm, über Depressionen im Pop zu sprechen. BLOND gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie thematisieren auch die skandalös schwierige Suche nach einem Therapieplatz für psychisch kranke Personen. Das einzige Liebeslied auf Perlen "Mein Boy" ist eine Liebeserklärung an einen Therapeuten: "Ich hab mich lang gefragt / Gibt es ihn überhaupt (mein boy) / Hatte meine Ansprüche / Extrem runtergeschraubt (mein boy) / Ich hab' ganz schön viele / Vor ihm ausprobiert / Ich dachte, es liegt vielleicht an mir / An mir / Doch ich hab′ endlich meinen Therapeut / Mein Boy".

"Perlen" von BLOND ist ein absolut stimmiges Album. Die Band hat keine Angst davor, einfach zu sein. Zu sagen, was ist, und zu spielen, was musikalisch eingängig ist. Großer Pop eben.