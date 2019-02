Leben zwischen Zölibat und Liebe - der Theologe Joseph Bernhart

Joseph Bernhart besuchte das Ludwigsgymnasium in München, studierte Theologie an der Universität München und lebte drei Jahre vor seiner Priesterweihe als Alumnus im Herzoglichen Georgianum München. Mit Sondererlaubnis erhielt der erst 22-jährige Diakon Joseph Bernhart 1904 von dem Augsburger Bischof Maximilian von Lingg in der Münchener Universitätskirche St. Ludwig die Priesterweihe und wurde danach in seinem Heimatbistum Augsburg eingesetzt.

Autobiografie "Der Kaplan" noch heute literarischer Genuss

Schon in jungen Jahren bewährte sich der talentierte Student Joseph Bernhart als Mann der Feder und der Rede. Artikel in Zeitungen und Zeitschriften, vornehmlich Essays, Bücher sowie Reden und Vorträge in ganz Deutschland machten ihn schnell über die Diözese Augsburg hinaus bekannt. Seine 1919 erschienene Autobiografie "Der Kaplan", in der er amüsant und provokant über seine dreijährige Kaplanszeit berichtet, ist bis heute ein literarischer Genuss.

Großes Aufsehen erregte Bernhart im August 1910, noch nicht 30 Jahre alt, als Hauptredner des Deutschen Katholikentags in Augsburg. Das Thema "Bildungsaufgabe der deutschen Katholiken" stellte den jungen Theologen vor eine schwere Aufgabe. Er scheute sich nicht, den vielen tausend Zuhörern seine persönliche Meinung zu den innerkirchlichen Zerwürfnissen während des Modernismusstreites kundzutun:

"Zwar ist der Kampf das Zeugnis der Lebendigkeit, und die Geschichte der Kirche ist auch die Geschichte großer Gegensätze, und erst im Widerstreit der Richtungen offenbart sich die Tiefe und Breite der katholischen Weltbetrachtung ... Aber könnte der Kampf nicht ein großer Wettbewerb der Richtungen und Gesinnungen werden, ein Kampf um die größere Tat für die Sache Gottes?"

Gegen überholte traditionelle Positionen

Bischof Gisler von Chur und Erzbischof Bettinger von München-Freising blieben der Veranstaltung mit Kaplan Bernhart fern, weil er ihnen als Mitarbeiter und Autor der Monatsschrift "Hochland" bekannt war. Die wiederum steuerte einen klaren Kurs gegen überholte traditionelle Positionen der Kirche, was Bernhart offenbar entgegenkam.

Auf die dreijährige Kaplanszeit von 1904 bis 1907 folgte für Bernhart ein Jahr als Sekretär der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst in München. In dieser Zeit erreichte ihn die Einladung zu einem Vortrag beim Verein katholischer deutscher Lehrerinnen, unterzeichnet von Elisabeth Nieland als Sekretärin.

"Ich hasse den Glauben ohne Fortschritt"

Nach dem Vortrag am Pfingstsonntag, 7. Juni 1908, kam es zu einer schicksalhaften Begegnung des jungen Kaplan Bernhart mit der nur ein Jahr jüngeren Sekretärin Elisabeth Nieland, aus der schnell eine tiefe Beziehung wuchs, die nach Jahren innerer Auseinandersetzung zur Heirat führte. In ihrer angeregten Briefkorrespondenz, die beide über Jahre führten, spielte auch der Zustand und das Wirken der Kirche eine wichtige Rolle. Am 20. Februar 1909 schrieb Joseph an Elisabeth:

"Die Einschnürung des geistigen Lebens war zu keiner Stunde der Kirchengeschichte so unmenschlich wie heute. Wir staunen, mit welcher Freiheit im Mittelalter ganz entgegen gerichtete Geister geduldet wurden ... Ich hasse den Fortschritt ohne Glauben, ich hasse den Glauben ohne Fortschritt, weil ich die Kirche liebe als das Einzige, was Sinn gibt unter der Sonne."

Nach nur einem Jahr verzichtete Bernhart auf den Sekretärsposten bei der Gesellschaft für Kunst und lehnte außerdem das Angebot seines Bischofs zum Weiterstudium an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom ab. Stattdessen entschloss sich der beurlaubte Priester zu einem Promotionsstudium an der Universität Würzburg, dass er bereits 1910 mit der Dissertation "Bernhardische und Eckhartische Mystik in ihren Beziehungen und Gegensätzen" und dem Dr. theol. abschloss. Acht Jahre später folgte ebendort seine philosophische Promotion mit der Dissertation "Herders Sprach-Ästhetik."

Entscheidung für Priestertum - ein Irrtum

Joseph Bernhart kam immer mehr zu der Überzeugung, dass seine Entscheidung für das Priestertum auf einem Irrtum beruhe. Deshalb wollte er von seinem Versprechen der Ehelosigkeit entbunden werden. Er dachte aber keinen Augenblick lang daran, für eine allgemeine Aufhebung des zu allen Zeiten umstrittenen Zölibatsgesetzes einzutreten. Elisabeth Nieland machte sich ihrerseits Gedanken, ob nicht sie die Hauptschuld an ihrer Liebesbeziehung trüge, und gestand dies auch in Briefen an den Kaplan:

"Ich trage den größten Teil der Verantwortung, weil Sie doch Gottes Eigen sind mit Ihrem ganzen Sein ... Wenn ich für Dich Sünde bin wegen Verletzung der Zölibatspflicht, so geh' ich aus Deinem Leben."

Ähnlich ernste Überlegungen scheint der wie sie vom ersten Augenblick ihrer Begegnung an abgrundtief verliebte Kaplan nicht angestellt zu haben, weil er immer mehr spürte, dass er nicht zu einem ehelosen Leben und deshalb auch nicht zum Priestersein berufen sei. Nach Jahrzehnten eines glücklichen Ehelebens schrieb er in seinen "Erinnerungen":

"In unserer Gemeinschaft durch dreißig Jahre erzeigte sie sich als die vorherbestimmte Harmonie, die von Anfang schon von unserer ersten Begegnung von Angesicht zu Angesicht über uns gewaltet hatte."

Ehe "von Natur aus sakramental"

Bernhart war übrigens der Meinung, dass eine kirchliche Eheschließung prinzipiell nicht notwendig sei, sondern die zivile allein genüge. Er und seine Frau begriffen die Ehe "als von Natur aus sakramentalen Bund".

Neben dem persönlichen Zölibatsproblem bereiteten dem jungen Theologen Bernhart mit dem Antimodernisteneid verbundene theologische Fragen schwere Depressionen, auch dies gesteht er in seinen "Erinnerungen":

"Die heraufziehende Notwendigkeit zu schwören, bedrückte mich mit Zentnerlast ... Die sittliche Pflicht der vollen Ehrlichkeit, aber auch theologische Bedenken schienen mir Grund, den Schwur zu verweigern."

In einem Gespräch mit dem deutschen Nuntius Kardinal Andreas Frühwirth erfuhr Bernhart zu seiner Beruhigung, es genüge zu versichern, dass er "gegen den Lehr- und Disziplinargehalt der Eidesformel nichts öffentlich unternehme". Als dann auch noch der Augsburger Generalvikar Göbl beschwichtigende Worte fand, war Bernhart zur Leistung des Eides bereit.

Ehe wurde erst nach fünf Jahren in Bayern anerkannt

Die völlige Neuorientierung geschah in Voraussicht einer zivilen Heirat, zu der Bernhart mit seiner langjährigen Geliebten Elisabeth Nieland 1913 nach London reiste. Erst 1918 wurde die im Ausland geschlossene Ehe in Bayern staatlich anerkannt. Nachdem der Augsburger Bischof Maximilian von Lingg im Januar 1919 von Bernhart das Eingeständnis ihrer Heirat in London erhalten hatte, war die notwendige Folge die offizielle Suspendierung des Kaplans vom Priesteramt.

Mit diesem Schritt war er automatisch exkommuniziert, blieb – rein kirchenrechtlich – jedoch weiterhin zum Zölibat verpflichtet. Ungezählte Bittgesuche um Entbindung von der Zölibatsverpflichtung an den Bischof in Augsburg und die Kurie des Papstes im Vatikan endeten zwei Jahrzehnte hindurch stets mit der Entscheidung "Nein" und "Niemals".

Erst im September 1939 erhielt das Ehepaar Joseph und Elisabeth Bernhart die Zulassung zu den Sakramenten nach eigenem Gewissen und erst am 21. September 1942, ein Jahr vor Elisabeths Tod, erfolgte die Absolution von der Exkommunikation auf dem Rechtsweg. Der Priester Joseph Bernhart blieb aber bis an sein Lebensende zum Zölibat verpflichtet, so dass beide, kirchlich gesehen, nicht als Eheleute, sondern nur wie Bruder und Schwester zusammenleben durften.

Bernharts Glaubenswelt war die Mystik

Im literarischen Werk Joseph Bernharts ragen seine "Erinnerungen" heraus, die allerdings nur bis zum Jahr 1930 reichen, weil ihm der Tod 1969 die Feder aus der Hand nahm. Manfred Weitlauff hat die "Erinnerungen 1881-1930" in zwei umfangreichen Bänden mit insgesamt 2.094 Seiten mustergültig ediert. Bernharts 1930 erstmals erschienenes kirchenhistorisches Werk "Der Vatikan als Weltmacht. Geschichte und Gestalt des Papsttums" erlebte mehrere Auflagen und Übersetzungen. Der Reigen von Bernharts Publikationen reicht von der Bibel, von Augustinus über Albertus Magnus, Hildegard von Bingen und Teresia von Avila bis Pascal und Goethe. Unter seinen bibeltheologischen Schriften verdient der unter dem Titel "Bibel und Mythus" (1954) gedruckte religionsgeschichtliche Vortrag besonders hervorgehoben zu werden.

Bernharts eigentliche Glaubenswelt war die Mystik. Das beste Zeugnis dafür ist seine theologische Dissertation aus dem Jahr 1912 über zwei der bekanntesten Mystiker: Bernhard von Clairvaux und Meister Eckhart. Zehn Jahre danach erschien sein grundlegendes Werk "Die philosophische Mystik des Mittelalters." Unermüdlich auf der Suche nach Texten abendländischer Mystiker publizierte er 1926 die Sammlung "Stummer Jubel. Ein mystischer Chor". Staunen erregte Bernhart 1934 mit dem Essay "Meister Eckhart und Nietzsche". Von den "Confessiones" des Augustinus schuf er eine deutsche Übersetzung und eine deutsch-lateinische Ausgabe.