"Leben wird überbewertet": Russlands "Todeskult"-Propaganda

Der Filmemacher fürchtet, dass sich sein Heimatland "nicht allmählich, sondern schnell" in ein geistiges Nordkorea verwandelt. Dort hätten ihn die Menschen bei einem längeren Aufenthalt mal gefragt, warum er ihnen nicht zum "Gewinn der Fußballweltmeisterschaft" gratuliere: "Sie waren sich dessen so sicher. Sie leben in einer abgeschlossenen Welt." Ähnlich bizarre, vom Kreml geschürte Illusionen seien leider auch für viele sehr arme Russen attraktiv: "Es scheint mir zum Beispiel, wenn wir jetzt versuchten, ihnen die Wahrheit darüber zu vermitteln, was wirklich passiert – was im Krieg passiert, was russische Soldaten tun, was die Ukrainer wirklich wollen, wie umfassend die Korruption in Putins Regierung ist, wie viel Zynismus es dort gibt, die Leute es nicht glauben werden, so ähnlich, als ob [der Oppositionspolitiker] Nawalny einen Film über Putins Palast veröffentlicht."

"Wie können sie die Wahrheit aushalten?"

Das "Schlimmste" werde allerdings noch kommen, wenn Russland den Krieg, wie er erwarte, verliere: "Russland, egal was mit ihm passiert, wird sich in der schrecklichsten Zeit seiner jahrhundertealten Geschichte wiederfinden." Leider werde der "Todeskult" dann einen Neuanfang furchtbar überschatten: "Wie können sie die Wahrheit aushalten, dass ihre Brüder, Großväter, Eltern, Ehemänner umsonst gestorben sind, dass sie bei der Begehung eines Verbrechens gestorben sind, wie können sie damit leben, da es nicht einmal eine Ahnung davon gibt?"

Als treuer geistiger Wegbegleiter des Kreml warnt das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, regelmäßig vor Versuchen, "hier auf Erden das Paradies zu errichten" und "Wohlbefinden und Komfort" anzustreben, statt "darüber nachzudenken, was wirklich in Ihrer Seele geschieht". Den Soldaten an der Front predigte der Kirchenmann: "Deshalb gehen Sie mutig und erfüllen Sie Ihre militärische Pflicht, wie die Schrift sagt, Sie werden mit Gott in seinem Reich vereinigt sein, in seiner Herrlichkeit, in seinem ewigen Leben."

"Erlösendes Blut triumphiert"

Ganz offen behaupten Fanatiker wie der "Kreml-Philosoph" Alexander Dugin, "Realismus und Liberalismus" seien gleichermaßen Instrumente, mit denen der Westen seine Vorherrschaft in der Welt sichere. Stattdessen frönt der Ideologe einem absurden, religiös verbrämten Märtyrer-Glauben, zumal, seit seine ebenfalls propagandistisch aktive Tochter Daria einem Bombenanschlag zum Opfer fiel: "Dascha hat sich geopfert, damit ein neues Russland aufgebaut werden kann. Dieses Opfer war nicht umsonst. Letztendlich waren es ihre Ideen, die durch das erlösende Blut triumphierten und die Ära der kommenden multipolaren Weltordnung ausriefen."

Dugin verstieg sich kürzlich zur Behauptung, überhaupt nur Söldner wie die von der "Wagner"-Truppe hätten eine "authentische Existenz" und das "Recht zu herrschen", falls sie bereit seien, für das Land ihr Leben zu opfern: "Die Geschichte zeigt deutlich: Nur Krieger konnten Staaten schaffen, Händler, Kaufleute oder ähnliche Diebe ruinierten nur, was geschaffen wurde. Es gab keine Helden unter ihnen. Nur unter Kriegern findet man wahre Helden."

"Massenmörder nicht für die Front bestimmt"

Eher sarkastische Züge hat die innerrussische Debatte um den psychisch gestörten Massenmörder und Ex-Polizisten Mikhail Popkow, der kürzlich anbot, freiwillig an die Front zu gehen, allerdings nach eigenen Worten "nicht im Winter". Seine speziellen Fähigkeiten seien "jetzt ziemlich gefragt", so Popkow, der achtzig Menschen auf dem Gewissen haben soll. Und mit der "modernen Funkelektronik und so weiter" werde er sich schon schnell vertraut machen können. Die "Wagner"-Truppe rekrutiert sich nicht zuletzt aus Ex-Gefangenen. Doch in diesem Fall schrieb ein prominenter Militärblogger: "Popkow kann so viel er möchte davon träumen, freigelassen zu werden, aber er ist, wie andere Wahnsinnige, nicht dazu bestimmt, an der Front zu stehen."