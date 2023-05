Leben ohne Freiheit? Fotografin hält Welt hinter Gittern fest

So wie der Ex-Häftling, den er gerade in einer Münchner Kirche trifft und seit über 20 Jahren kennt. Wegen Drogen kam er mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt. Doch das Leben in Freiheit ist ebenfalls fordernd. Seit kurzem ist der Mann entlassen und lebt jetzt mit drei anderen Männern in einem Zimmer: "Also ich bin jetzt auch in einer Vier-Mann-Zelle. Genauso wie ich vor drei Wochen auf Zelle war, bin ich jetzt auch wieder auf einer Zelle. Also eigentlich hat sich für mich gerade nichts geändert."

Sein Leben fängt von null an nach der Entlassung. Vormittags geht er in eine Methadonambulanz und bekommt die Ersatzdroge Methadon. Sonst hat sein Tag keine Struktur. Seine Familie hat sich von ihm distanziert.

Ersatzfreiheitsstrafe: Zu arm für die Geldstrafe

Die Fotografin Juliane Haerendel hat sich mit dem deutschen Justizsystem auseinandergesetzt. Auch kritisch: So kommen derzeit pro Jahr um die 50.000 Gefangene aus finanziellen Gründen in deutschen Gefängnisse. "Was mich schockiert hat, ist, wie viele Leute in Haft sind, die eigentlich eine Geldstrafe nur leisten müssen, aber sie nicht zahlen können, weil sie eben nicht das Geld dafür haben", sagt sie. Und es sei die Armut, für die Menschen eingesperrt werden, obwohl der Richter eigentlich festgestellt hat, dass ein Verbrechen nicht schlimm genug ist, um dafür eingesperrt zu werden. Trotzdem landen Menschen dann im Gefängnis.

Im juristischen Fachbegriff heißen solche Aufenthalte im Gefängnis "Ersatzfreiheitsstrafe". Im Juni 2022 waren etwas mehr als 4.000 Menschen in Haft, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen konnten - oder wollten, diese Fälle gibt es auch.

Rückfall: Viele entlassene Häftlinge schaffen den Sprung ins Leben nicht

Aber rund ein Drittel der entlassenen Häftlinge, und das erschreckt die Politikwissenschaftsstudentin Juliane Haerendel, erlebt einen Rückfall, kommen also erneut in Haft.

Mit ihrer Ausstellung "Eingesperrt" im Münchner KÖSK hinterfragt Juliane Haerendel die traditionelle Form der Freiheitsentziehung. Sie wünscht sich Alternativen, etwa eine stärkere Armutsbekämpfung und mehr Resozialisierungsangebote. Ihre Bilder sind noch bis zum 13. Mai zu sehen.