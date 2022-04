Leben mit dem Fragezeichen: "Ich bin eine verlassene Mutter"

"Ich bin Betina und habe einen Sohn." Es ist ihr nicht leichtgefallen, erstmals auf Papier zu bringen, was sie schon seit so vielen Jahren umtreibt: "Ich bin eine verlassene Mutter. Das war der härteste Schlag meines Lebens, den ich bis heute nicht bewältigt habe."

Innige Kindheit, bewegte Pubertät

Rückblickend fühlt sich das Leben mit ihrem Sohn für die heute 50-Jährige Betina nicht ungewöhnlich kompliziert an. Als er zwei Jahre alt ist, trennt sie sich von seinem Vater. Als "innig und schön" beschreibt die nunmehr Alleinerziehende die Kindheits-Phase, die sie mit ihrem Sohn durchlebt. Spricht von ihrer Liebe zu ihm und von der Freude, ihn heranwachsen zu sehen, aber auch von den ganz normalen Alltags-Turbulenzen. Es folgt eine etwas spannungsgeladene Pubertät, "aber dafür pubertiert man schließlich, der eine mehr, der andere weniger".

Als Betinas Sohn aus ihrem Leben verschwindet

Wenige Monate nach seinem 18. Geburtstag verlässt Betinas Sohn von heute auf morgen die Wohnung, um nicht mehr zurückzukommen. Ohne Vorankündigung, ohne Erklärung. "Ich war wie erstarrt, hätte nie mit so etwas gerechnet. War der Meinung, wir hätten eine Basis, darüber sprechen zu können, wie es ihm geht: Ob er einen Schmerz verspürt, einen Druck, eine Sehnsucht nach Veränderung…"

Acht Jahre ist das nun her. Heute sagt Betina, sie hätte es sogar verstanden, wenn ihr Sohn zu ihr gesagt hätte, dass er gehen muss. Nur: Sie hätte gern gewusst, warum.

Die Selbstvorwürfe und das quälende Fragezeichen

Ein nicht mehr enden wollendes Gedankenkarussell setzt sich in Gang: Was ist so kolossal schief gelaufen? Hätte sie als Mutter nicht spüren müssen, wie es ihrem Sohn ging? Warum hat sie seine Not nicht erkannt? Was hat sie übersehen? "Da gab's für mich dann nur noch eine Überschrift: Offensichtlich bin ich eine ganz schlechte Mutter. Versagt auf ganzer Linie."

Für Betina ist es schwer, sich mit anderen über das auszutauschen, was sie quält. Viele Mitmenschen reagieren skeptisch: "Da muss doch noch etwas sein, das ist doch nicht normal. Sowas musst du doch als Mutter merken und in den Griff kriegen."

Ihr Sohn hat alle Kontaktmöglichkeiten zu ihr geblockt, nicht aber zu seiner Großmutter, Betinas Mutter. "Solange sie noch gelebt hat, wusste ich wenigstens, dass er sein Leben meistert und dass es ihm gut geht", sagt sie. Wenn sie an ihren Sohn denkt, fühlt Betina sich immer unvollständig. "So, als würde mir ein Arm oder ein Bein fehlen. Und immer mit einem schwarzen Schleier über dem Herzen", so hat sie ihre Gefühle inzwischen in Worte gefasst.

Als es ohne Hilfe nicht mehr geht

Mit der Zeit wird es immer unerträglicher für Betina. "Mir war nicht klar, dass ich in einer hintersten Ecke meines Bewusstseins lauter unbewältigte Gefühle angehäuft hab. Und es hat sich dann seine Bahnen gesucht in Albträumen, in Gedankenspiralen."

Als 2020 mit der Pandemie die Weltlage kippt, wird auch Betina alles zu viel. Sie merkt, dass ihre bisherigen Mechanismen, mit der Abwesenheit ihres Sohnes und den Selbstvorwürfen zurechtzukommen, nicht mehr greifen, dass sie es allein nicht mehr bewältigen kann. Sie sucht sich Hilfe, macht eine Therapie, durch die sie lernt, besser zur Ruhe zu kommen. Was ihr hilft, sind auch kleine Rituale. In der Therapie hat Betina gelernt, ihre Gefühle auf Steine zu schreiben und in ein Kästchen zu packen. Heute bleiben die Trauer und die Verlassenheit, das Zweifeln und das Bangen verpackt. "Heute ist ein guter Tag für Loslassen und Gelassenheit", sagt Betina und holt den passenden Stein aus dem Kästchen heraus.

Das Fragezeichen auflösen

Was sie sich gerade am sehnlichsten wünscht? "Ich würde gerne das Warum auflösen. Wenn ich es mir wünschen dürfte, würd ich gerne ab und zu mit meinem Sohn telefonieren. Auf eine angemessene Art teilhaben dürfen an seinem Leben." Was sie ihm sagen würde, wenn sie die Möglichkeit dazu bekäme? "Ich würd ihm gern sagen, hab keine Angst, ich werde dir nicht zu nahe treten. Wir können es klären, ich weiß es." Wie auch immer Betinas Geschichte ausgehen wird: Sie wird ihren Sohn nie aufgeben, wie sie sagt. Aber sie muss auch ihren Frieden damit finden. Ein Gedicht von Khalil Gibran hilft ihr dabei. Dort heißt es: "Eure Kinder sind nicht eure Kinder (...), Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht."

Perspektivenwechsel, Nähe und Distanz

"In jeder Beziehung, auch in nahen Beziehungen, geht es um das Thema Nähe und Distanz", sagt der Münchener Familientherapeut Jochen Rögelein. "Ein dreijähriges Kind braucht extrem viel Nähe, aber ein Achtjähriger braucht schon sehr viel eigenen Raum und ein eigenes Zimmer und ein 16-Jähriger braucht auch eine eigene Peer Group und eigene Geheimnisse."

Die Herausforderung für Eltern bestehe darin, mit dem Kind und seiner Entwicklung mitzuwachsen. Ein zentraler Baustein in der Arbeit des Familientherapeuten ist der Perspektivwechsel. Wenn ein Kind sich nicht geliebt gefühlt hat, erlebt er oft, dass die Eltern dem vehement widersprechen, sie hätten es sehr wohl geliebt, ihm alles gegeben, alles ermöglicht. "Aber darum geht es nicht. Es geht darum, warum das Kind sich so gefühlt hat, sich in das Kind hineinzuversetzen und das ist unser Versuch, den Eltern zu helfen, diese Perspektive einnehmen zu können."

Nur wer versucht, die Perspektive des anderen einzunehmen, habe eine realistische Aussicht auf eine Konfliktlösung. Selbst dann, wenn seit dem Entstehen der inneren Mauer zwischen Eltern und Kindern schon viel Zeit vergangen ist.

Und schließlich Respekt: Er sei das Fundament für eine gesunde Familiendynamik, wenn alle erwachsen geworden seien. Manchmal ist es dem Familientherapeuten schon gelungen, auf dieser Basis Eltern und ihre Kinder wieder zusammenzubringen.